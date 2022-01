Colesterolo alto: 3 integratori naturali per abbassarlo senza farmaci

Colesterolo alto, integratori naturali: ecco tre prodotti che possono aiutare a ridurre i grassi nel sangue senza usare farmaci

Il colesterolo alto è tra le prime cause di malattie cardiovascolari come infarto e ictus ma sono tantissimi gli italiani che ne soffrono a causa di una dieta scorretta o di cattive abitudini come il fumo o una vita sedentaria. Le placche ostruiscono le arterie provocando un eccessivo sforzo da parte del sistema circolatorio, che a lungo andare ne risente fino a soffrire di patologie anche molto gravi. Ridurre il colesterolo LDL, detto anche "cattivo", è di fondamentale importanza soprattutto in età avanzata. Questo risultato si ottiene con una dieta povera di grassi e uno stile di vita attivo. L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) consiglia di fare almeno 10.000 passi al giorno ma ne bastano anche 5-7.000 di cui metà a passo spedito.

Colesterolo alto, integratori naturali: ecco i migliori per abbassarlo

Il colesterolo alto si combatte quindi con dieta ed esercizio fisico. Chi ne soffre però spesso assume dei farmaci per abbassarlo. Nell'ottica di uno stile di vita sano, alcuni integratori naturali possono contribuire a ridurre la presenza di grassi nel sangue. Il primo è il riso rosso fermentato, che contiene monacolina K. Quest'ultima è lo stesso principio attivo del medicinale lovastina. Questo prodotto aiuta anche a dimagrire, aumenta la robustezza delle ossa e ha un forte potere antiossidante.

Un altro integratore naturale utile a ridurre il colesterolo alto sono i semi di lino, ideali per le donne in menopausa. Lo stesso effetto si ottiene anche con i prodotti a base d'aglio.

Prima di modificare la propria dieta è sempre opportuno rivolgersi prima a un medico, nutrizionista o dietologo per evitare di incorrere in ulteriori problemi di salute. Un esperto vi potrà dare consigli più efficaci su come ridurre il colesterolo alto e quale dieta seguire.

