Latte, quanto berne al giorno? Ecco le giuste quantità

Latte quanto berne al giorno? Assolatte ha realizzato un decalogo in cui fornisce informazioni utili e consigli su quanto assumerne per una dieta sana

Latte e yogurt sono due alimenti essenziali per la salute dell'organismo a prescindere dell'età. Putroppo però ancora tanti italiani ne assumono troppo poco rispetto a quanto sarebbe raccomandato. A dirlo è Assolatte, l'Associazione Italiana Lattiero Casearia. Durante il Tavolo Tecnico sulla Sicurezza Nutrizionale (TaSiN), a cui hanno partecipato esperti del Ministero della Salute, CREA e ricercatori nel campo dell'alimentazione, è stato elaborato il "Decalogo per il corretto consumo di latte & yogurt nell'alimentazione quotidiana" che fornisce alcune linee guida da seguire per una dieta sana ed equilibrata.

Stando al documento si dovrebbe consumare almeno tre porzioni di latte e yogurt al giorno. Questi alimenti non sono ideali solo al mattino ma anche a merenda. Entrambi i prodotti hanno un apporto calorico medio-basso e hanno un contenuto non trascurabile di vitamina B2, vitamina A e minerali utili all'organismo come calcio e fosforo.

Leggi anche:

Maniglie dell'amore come eliminarle? Ecco la dieta giusta da seguire

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare

Diabete, quale pasta mangiare? Ecco la migliore fra tutte

Dieta per i polmoni: cosa mangiare per averli puliti e sani

Fegato, come disintossicarlo? Ecco 3 alimenti magici