Maniglie dell'amore come eliminarle? Ecco la dieta giusta da seguire

Maniglie dell'amore, come eliminarle: i consigli degli esperti su cosa mangiare e allenamento

Non tutti considerano le maniglie dell'amore un inestetismo ma chi le ha spesso si sente a disagio nel mostrare la pancia. L'accumulo di grasso localizzato su fianchi, addome e parte bassa della schiena è un problema comune a donne e uomini ma da sola la dieta non basta per dirgli addio. Ecco quindi i consigli degli esperti su dieta, allenamento e riposo.

Maniglie dell'amore, come eliminarle: alimentazione e sonno regolare

Le maniglie dell'amore nascono da una dieta che stimola l'aumento di livelli di insulina e da uno stile di vita non corretto. "Oltre ad una dieta corretta – afferma l'esperto di nutrizione sportiva Sacha Sorrentino a Gazzetta Active – è importantissimo riposare a sufficienza. Il sonno deve essere anche di qualità, non interrotto o disturbato. Inoltre è fondamentale svolgere anche attività fisica regolarmente".

Per quanto riguarda la dieta, il consiglio è quello di ridurre l'alcol e gli alimenti ricchi di grassi saturi o di carboidrati con alto indice glicemico. E' importante dosare i nutrienti in modo corretto. Al mattino meglio consumare carboidrati integrali. Da evitare invece la frutta, ricca di zuccheri, tra la il pomeriggio e la sera. Da limitare anche la carne rossa preferendogli pesce azzurro ricco di acidi grassi Omega 3.

Maniglie dell'amore, come eliminarle: esercizio fisico tutti i giorni (senza esagerare)

La dieta da sola non basta per eliminare le maniglie dell'amore ma non serve nemmeno andare in palestra tutti i giorni. Basta avere uno stile di vita attivo. Ad esempio, si può preferire prendere le scale piuttosto che l'ascensore o spostarsi il più possibile a piedi o in bicicletta. Le maniglie dell'amore nascono anche da un eccesso di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Per questo è importante trovare il modo di rilassarsi e dormire bene.

Leggi anche:

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare

Diabete, quale pasta mangiare? Ecco la migliore fra tutte

Dieta per i polmoni: cosa mangiare per averli puliti e sani

Fegato, come disintossicarlo? Ecco 3 alimenti magici