Colesterolo alto: quando e quanta acqua bere per controllare la glicemia

Colesterolo alto: cambiare le proprie abitudini al mattino, assumendo la corretta quantità d'acqua prima di colazione, può aiutare a regolare la glicemia

L'acqua è un elemento essenziale per il benessere dell'organismo e può essere utile anche per chi soffre di colesterolo alto, in quanto aiuta a diluire i grassi nel sangue. Una corretta idratazione è fondamentale per controllare la glicemia e può anche aiutare e perdere peso. Secondo alcuni studi 1-2 litri d'acqua al giorno aiutano a dimagrire, soprattutto se in sostituzione di bevande zuccherate. Per chi soffre di diabete è quindi fondamentale averne a disposizione un bicchiere ogni volta che si ha sete ma non bisogna esagerare. Il consiglio è quello di assumerla in piccole quantità per tutto l'arco della giornata.

Colesterolo alto: una buona abitudine da seguire al mattino

Per chi ha il colesterolo alto è opportuno bere 4 bicchieri d'acqua appena alzati, a stomaco vuoto e molto lentamente. Fatto ciò si devno attendere almeno 45 minuti prima di fare colazione. Questa piccola abitudine giornaliera può aiutare a tenere sotto controllo la glicemia. Prima di modificare le proprie abitudini è sempre consigliabile rivolgersi a un medico o un esperto per evitare di incorrere in altri problemi di salute e avere la certezza di comportarsi in modo corretto per le proprie specifiche necessità.

Leggi anche:

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare

Dieta per i polmoni: cosa mangiare per averli puliti e sani

Diabete, quale pasta mangiare? Ecco la migliore fra tutte

Fegato, come disintossicarlo? Ecco 3 alimenti magici