Colesterolo alto, quale pane mangiare? Ecco quello utile ad abbassarlo

Colesterolo alto, quale pane mangiare: chi soffre di questo disturbo con le giuste accortezze non deve rinunciare ai piaceri della tavola

Il pane è uno degli alimenti che non manca mai sulla tavola degli italiani ma per chi soffre di colesterolo alto bisogna stare molto attenti a quanto se ne consuma. Questa condizione accomuna milioni di persone e può aumentare sensibilmente il rischio di malattie cardiovascolari anche gravi come ictus e infarto. Una particolare varietà di pane, il cui prezzo putroppo sta salendo alle stelle per colpa della crisi in Ucraina, si presta ad essere consumato anche da parte di chi soffre di colesterolo alto e, anzi, può aiutare a ridurre il grasso "cattivo" nel sangue.

Colestorolo alto, quale pane mangiare? Quello azzimo è l'ideale

Chi ha il colesterolo alto dovrebbe seguire una dieta varia ed equilibrata. Per quanto riguarda il companatico, il pane azzimo è ideale per un regime alimentare in cui l'apporto di grassi deve essere limitato. Questo alimento viene preparato senza lievito e dà un apporto energetico molto alto grazie all'elevato contenuto di carboidrati. Il pane azzimo è perfetto perché è totalmente privo di colesterolo. Questo prodotto può essere utilizzato non solo per accompagnare i pasti ma anche per realizzare gustose ricette come le lasagne in sostituzione della classica pasta.

