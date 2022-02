Dieta colesterolo alto donne: cosa mangiare e cosa evitare

Dieta colesterolo alto donne: da consumare frutta, verdura e cereali. Si devono invece evitare carne rossa e grassi saturi

Il colesterolo alto è un disturbo caratterizzato da un eccesso di grassi (LDL) nel sangue che può aumentare il rischio di patologie gravi del sistema cardiovascolare come infarto e ictus. Il problema è molto comune tra la popolazione italiane e riguarda uomini e donne. Per quest'ultime seguire un regime alimentare corretto può essere una soluzione per ridurre il colesterolo alto naturalmente e senza l'ausilio di farmaci. Anche alcuni integratori possono essere utili in questo senso.

Dieta colesterolo alto donne: cosa mangiare

La dieta colesterolo alto donne è un regime alimentare in cui la percentuale di grassi saturi è ridotta al minimo. Ciò non signfica che si debbano eliminare i grassi in senso generale. Quelli monoinsaturi e polinsaturi sono infatti molto utili all'organismo. Tra gli alimenti da inserire nella dieta colesterolo alto donne troviamo il pesce e in particolare salmone, sgombro e tonno da consumarsi almeno due volte a settimana.

Ugualmente importanti sono la frutta secca, legumi e semi, che dovrebbero essere consumati almeno 3-4 volte a settimana. Nella dieta colesterolo alto donne sono presenti molta frutta, verdura e cereali integrali come pane, riso e pasta. Chi non vuole rinunciare alla carne deve preferire quella magra e bianca. Per il condimento si consiglia l'utilizzo di olio extravergine di oliva o di semi (girasole, mais, arachidi) e riso.

Alla dieta colesterolo alto donne va associato anche uno stile di vita sano e attivo. Per controllare la glicemia bisogna quindi eliminare le sigarette, ridurre il consumo di alcol e fare un po' di esercizio fisico, anche leggero, ma tutti i giorni.

Prima di modificare la propria dieta è comunque sempre consigliabile richiedere il parere di un medico, nutrizionista o dietologo per avere consigli più precisi e puntuali su qual è il migliore regime alimentare da seguire in base alle proprie specifiche esigenze.

Dieta colesterolo alto donne: cosa evitare

Alcuni cibi invece non sono propriamente indicati per chi soffre di colesterolo alto. Ad aumentare il rischio sono soprattutto quelli di ricchi di grassi saturi e zuccheri raffinati. Da evitare sono quindi burro, tuorlo d'uovo, interiora (fegato, rognone, cervella e animelle) oltre agli insaccatti come salsicce, wurstel e salame. Le donne con il colesterolo alto dovrebbero poi ridurre le dosi di carne rossa. Meglio evitare anche il latte intero e i formaggi ricchi di grassi. Sono da preferire quindi varianti di latticini più light.

