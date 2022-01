Colesterolo alto e piedi: alcuni sintomi che si presentano a gambe e piedi possono indicare un problema di salute serio

Il colesterolo alto è un problema che accomuna milioni di persone in tutto il mondo. Solo in Italia si stima che ne soffra quasi il 38% della popolazione. Questa condizione nasce da una dieta scorretta e una vita sedentaria e se non viene tenuta sotto controllo aumenta sensibilmente il rischio di malattie cardiovascolari anche molto gravi come infarto e ictus. Il colesterolo alto diventa un problema quando ad accumularsi nelle vene è la variante LDL, definita più semplicemente "colesterolo cattivo". Stando a uno studio condotto nel Regno Unito alcuni sintomi che riguardano il piedi potrebbero essere indicatori di un problema di salute grave.

Colesterolo alto e piedi: 3 sintomi da non sottovalutare

Healthline afferma che piedi e gambe possono essere indicatori di colesterolo alto nel sangue e di un elevato rischio di incorrere in malattie del sistema cardiovascolare. I sintomi in particolare si concentrerebbero nelle dita e si presentano anche quando si è a riposo. Se soffrite di colesterolo alto dovreste quindi stare attenti a:

Sensazione di bruciore alle dita dei piedi

Dita dei piedi che diventano blu

Unghie dei piedi molto spesse

Un altro indicatore di un problema di colesterolo alto è la sensazione di una differenza di temperature alla fine delle gamba, anche non su entrambe ma su una sola. Allo stesso modo il pallore può essere un segno di un problema di salute che coinvolge il sistema circolatorio. In questi casi il consiglio è di rivolgersi a un medico per ottenere consigli precisi e puntuali su come comportarsi per evitare di incorrere in seri problemi di salute.

