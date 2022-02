Weah, nella biografia dettagli "indicibili": ritirato il passaporto all’autore

George Weah, la biografia dai dettagli "indicibili" mette nei guai l'autore

George Weah, ex calciatore del Milan, dà scandalo in Liberia. Pallone d'oro del 1995, 43esimo nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo emanata dalla rivista World Soccer, dopo la gloria ricevuta sui campi Weah si è dedicato ad una nuova vita che dal 2018 lo ha reso presidente della Liberia.

Una carriera, quella da Presidente, caratterizzata da ricorrenti proteste da parte di un Paese che sembra sprofondare nella povertà. Ma in questo momento George Weah è al centro della polemica per via dello scandalo sulle abitudini sessuali della First Lady, Claire Marie Duncan, rivelate nel suo libro George Weah: The Dream, The Legend, The Rise to Power.

Il libro, realizzato attraverso le interviste ad almeno 180 testimoni della vita del protagonista, è firmato da Emmanuel Clarke e Isaac Vah Tukpah, Jr., assistente di Alexander B. Cummings, leader del partito di opposizione Alternative National Congress. Secondo il libro, Weah avrebbe rilasciato dichiarazioni su gusti e abilità sessuali della moglie, che gli sarebbero costate l'ira del movimento femminista del Paese.

Vah Tukpah, co-autore della biografia, è stato accusato e indicato dal Presidente come responsabile delle rivelazioni su Claire Marie Duncan, sposata con George Weah dal 1993.In seguito alle accuse, a Isaac Vah Tukpah è stato impedito di lasciare il Paese per motivi di sicurezza, lo ha reso noto il ministero dell’Informazione di Monrovia in un comunicato.

Lo scandalo si è così spostato dalla First Lady e dall’indiscrezione del Presidente sul regime repressore per difendere i segreti sessuali del potere. Dunque il ministero dell'Informazione è intervenuto precisando lo stato di libertà dello scrittore, trattenuto in Liberia solo a fini di sicurezza.

