eBay, esplode la moda dei perizomi da uomo: +60% ricerche su 2021

eBay, le ricerche su perizomi da uomo sale del 60%. "2022 anno in cui la lingerie maschile diventa di moda"

Impazza una nuova moda, quella dei perizomi da uomo. eBay ha fatto sapere che le ricerche di lingerie maschile sulla sua piattaforma sono aumentate del 60% nell'ultimo mese, rispetto a gennaio dello scorso anno. “L’effetto Men-gerie”, questo l’appellativo del trend iniziato dopo che la popstar Rihanna ha lanciato una nuova gamma di lingerie da uomo per il suo marchio Savage X Fenty.

Ma su eBay si trovano anche perizoma sexy in pizzo e perizoma trasparenti da uomo. Insomma, anche gli uomini più fantasiosi possono sbizzarrirsi. Un portavoce di eBay ha dichiarato: “Con San Valentino a un paio di settimane di distanza, il 2022 si preannuncia come l'anno in cui la lingerie da uomo diventa calda. E non è solo la lingerie da uomo che le persone cercano, anche le ricerche di Crop Top da uomo sono aumentate del 38% su eBay. Aggiungendo un po' di lusso al mix (perché il giorno di San Valentino non dovrebbe essere solo viziare le donne), anche le ricerche di Satin Boxer su eBay sono aumentate dell'89%”.

Leggi anche: