New York Times, acquisito il videogioco Wordle: obiettivo 10 mln abbonati

New York Times, acquisito il videogame "Wordle" per ampliare l'offerta. Secondo closing in un mese dopo la rivista "Athletic"

Il gruppo New York Times ha comprato "Wordle", il gioco di parole online diventato nell'arco di pochi mesi un vero e proprio fenomeno globale. Per il quotidiano si tratta di una nuova acquisizione, la seconda in un mese, per ampliare la sua gamma di prodotti e raggiungere l'obiettivo di 10 milioni di abbonati digitali entro il 2025.

A vendere "Wordle" è stato il suo creatore, Josh Wardle, un ingegnere informatico di origine gallese, ma residente a Brooklin che ha inventato il videogioco come regalo per la fidanzata. Il prezzo è situato “nella parte bassa delle sette cifre”, cioè almeno un milione di dollari. Il giornale negli ultimi anni ha realizzato la piattaforma di abbonati digitali più grande del mondo per le notizie, aiutata anche dall'aumento degli abbonamenti per i prodotti nei giochi e nella cucina.

La app nei videogiochi del Ny Times ha raggiunto 1 milione di sottoscrittori a dicembre. La nuova acquisizione segue a ruota quella di Athletic, un sito web dedicato allo sport, che ha 1,2 milioni di abbonati ma i conti rossi. É stato acquistato per 550 milioni di dollari nelle scorse settimane, con la maggiore acquisizione da parte del giornale negli ultimi 30 anni.

"Wordle", che secondo il Ny Times rimarrà inizialmente gratuito, è stato lanciato solo nello scorso ottobre e la sua popolarità è aumentata in modo esponenziale, tanto da avere “milioni” di persone che giocano con il game ogni giorno. Il gioco è semplice e assomiglia a un cruciverba: ogni giorno ci sono sei tentativi a disposizione per indovinare una parola di cinque lettere. Il puzzle è rinnovato ogni mattina e i giocatori possono condividere i risultati online.