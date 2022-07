West Nile e altri virus delle zanzare. In Italia boom delle malattie tropicali

West Nile, record di casi e morti in Italia

In Italia, da inizio giugno a ora sono stati segnalati quasi 20 casi confermati di infezione da West Nile Virus nell'uomo. Quattro delle persone colpite sono decedute. "Anche nel nostro Paese si stanno sviluppando le condizioni climatiche affinché le zanzare vivano per tutto l'anno. Questo aumenta il rischio di infezioni da loro trasmesse come il virus West Nile, che ha fatto a luglio già quattro morti in Italia: erano anni che non uccideva tante persone". Lo ha detto Walter Ricciardi, professore ordinario d'Igiene e Medicina Preventiva all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma alla presentazione del dossier "Il cambiamento climatico in Italia".

Secondo una scheda illustrativa dell'Ansa, è consigliabile usare repellenti e indossare pantaloni e camicie a maniche lunghe, soprattutto all'alba e al tramonto, e zanzariere alle finestre. Cambiare spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali e tenere piscinette per i bambini in posizione verticale, quando non sono usate, evitare in genere acqua stagnante. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta, varia in genere fra 2 e 14 giorni. Circa il 20% dei casi presenta sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Negli anziani e nelle persone debilitate la sintomatologia può essere più seria.

Non si tratta dell'unica malattia più diffusa in Italia a causa del cambiamento climatico. Come spiega Repubblica si sta diffendendo anche la "Chikungunya", è una malattia virale, caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette. I sintomi includono dolori muscolari, mal di testa, nausea, affaticamento ed eruzioni cutanee. In aumento anche l'encefalite da zecche, che come spiega Repubblica, "è una malattia infettiva virale dell’uomo che coinvolge il sistema nervoso centrale. Il virus è trasmesso dal morso di zecche infette. In una minima percentuale il virus provoca i sintomi di meningite o encefalite".