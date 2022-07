Royal Family, tesoro segreto degli Windsor. Spuntano 211 mln da 33 testamenti

I testamenti segreti della Royal Family

"La famiglia reale ha nascosto in 33 testamenti i dettagli di beni per oltre 180 milioni di sterline (211 milioni di euro) fin dai tempi di Edoardo VII, il figlio primogenito della regina Vittoria che regnò dopo di lei". Lo scrive il Messaggero di oggi, che riprende uno scoop del The Guardian, che "ha scoperto che i testamenti dei membri della Royal Family sono stati protetti per più di un secolo da clausole di segretezza che ne impediscono la diffusione. Niente di male, in apparenza, se non fosse che i testamenti degli altri cittadini sono invece pubblici", scrive il Messaggero.

Come riporta il Messaggero, "il Guardian è riuscito a calcolare la dimensione dei beni tramandati agli eredi da una decina di membri della famiglia, molti dei quali lontani parenti. Il più ricco, ad esempio, è risultato il duca di Fife, che sposò la principessa Luisa, figlia di Edoardo VII. Quando morì nel 1912, lasciò una fortuna che oggi varrebbe 79 milioni di sterline. La sorella della regina Elisabetta, Margaret, morta nel 2002, ha lasciato solo 7,7 milioni di sterline, equivalenti oggi a 11,5 milioni. Il Guardian non ha trovato elementi per quantificare la ricchezza della Regina Madre Elizabeth, scomparsa anche lei nel 2002, né del principe Filippo".