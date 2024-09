Yacht affondato a Palermo, giallo sulla cassaforte: ci sarebbero documenti top secret per Cina e Russia

Yacht affondato a Palermo, nella cassaforte dati sensibili che potrebbero interessare diversi governi stranieri

Documenti top secret sarebbero contenuti nello yacht del tycoon Uk affondato a Palermo. I sommozzatori specializzati, che stanno esaminando il relitto del superyacht da 40 milioni di dollari naufragato al largo della Sicilia ad agosto, causando la morte di otto persone tra cui il magnate della tecnologia britannico Mike Lynch, hanno chiesto un rafforzamento della sicurezza per proteggere l'imbarcazione, per timore che dati sensibili custoditi nelle sue casseforti possano interessare a governi stranieri. Lo hanno riferito diverse fonti alla CNN. I procuratori italiani che hanno avviato un'inchiesta penale per omicidio colposo multiplo e naufragio colposo ritengono che lo yacht di 56 metri (184 piedi), il Bayesian, possa contenere dati altamente sensibili collegati a diversi servizi segreti occidentali, hanno affermato quattro fonti a conoscenza delle indagini e delle operazioni di recupero. Lynch era associato ai servizi segreti britannici, americani e di altri Paesi attraverso le sue varie aziende, tra cui la società di sicurezza informatica da lui fondata, Darktrace.

Quella società è stata venduta alla società di private equity Thoma Bravo con sede a Chicago ad aprile. Lynch, la cui società Revtom Limited della moglie era proprietaria della nave, è stata anche consulente dei primi ministri britannici David Cameron e Theresa May per scienza, tecnologia e sicurezza informatica durante i loro mandati, secondo il governo britannico e i registri pubblici di Darktrace. Si ritiene che la nave affondata, adagiata sul fondale marino a una profondità di circa 50 metri, abbia delle casseforti stagne contenenti due hard disk super-criptati che contengono informazioni altamente classificate, tra cui codici di accesso e altri dati sensibili, ha detto alla CNN un funzionario coinvolto nei piani di recupero, che ha chiesto di non essere nominato. Subacquei specializzati con telecamere a distanza hanno ispezionato ampiamente la barca.

Inizialmente, le forze dell'ordine locali temevano che i potenziali ladri potessero provare a raggiungere il relitto per trovare costosi gioielli e altri oggetti di valore ancora a bordo dello yacht, secondo i subacquei dei Vigili del Fuoco che hanno parlato con la CNN. Ora sono preoccupati che il relitto, che dovrebbe essere recuperato nelle prossime settimane come parte dell'indagine penale sulla tragedia, possa interessare anche i governi stranieri, tra cui Russia e Cina. Hanno richiesto che lo yacht venga sorvegliato attentamente, sia in superficie sia con sorveglianza subacquea. "È stata accolta e implementata una richiesta formale per una maggiore sicurezza del relitto fino a quando non potrà essere recuperato", ha confermato alla CNN Francesco Venuto della Protezione civile siciliana.

Lynch, la figlia diciottenne Hannah, l'avvocato americano Chris Morvillo e sua moglie Neda, il banchiere britannico Jonathan Bloomer e sua moglie Judy e lo chef di bordo dello yacht, Recaldo Thomas, morirono quando la nave affondò durante una violenta tempesta nelle prime ore del mattino. I risultati preliminari delle autopsie suggeriscono che le coppie Bloomer e Morvillo siano morte per soffocamento o "annegamento a secco" quando l'ossigeno in una bolla d'aria in una cabina letto si è esaurito. I risultati dell'autopsia per Lynch e sua figlia sono stati meno chiari. Lo chef, il cui corpo è stato trovato fuori dalla nave, è morto annegando, ha detto il medico legale. I referti tossicologici sui morti non sono ancora stati pubblicati, ma nessuno ha riportato ferite fisiche quando la barca è affondata. La moglie di Lynch, Angela Bacares, e altre 14 persone sono sopravvissute, tra cui il capitano James Cutfield, che, insieme a un marinaio e al responsabile della sala macchine dello yacht, è sotto inchiesta per omicidio colposo multiplo e naufragio colposo. A tutti è stato permesso di lasciare l'Italia.

Alcuni dei 15 sopravvissuti, di cui nove membri dell'equipaggio e sei passeggeri, tra cui una bambina di 1 anno, avrebbero riferito ai procuratori che Lynch "non si fidava dei servizi cloud" e teneva sempre le unità dati in un compartimento sicuro dello yacht ovunque andasse, ha detto una fonte dell'ufficio del procuratore alla CNN. Nessuno dell'equipaggio o dei passeggeri sopravvissuti all'incidente è stato sottoposto a test per droga o alcol perché erano in "stato di shock", hanno detto le autorità durante una conferenza stampa dopo il recupero dei corpi.

Morvillo ha rappresentato Lynch quando è stato assolto in un caso di frode penale negli Stati Uniti a giugno legato all'acquisizione da parte di Hewlett Packard della sua società di software Autonomy, e i sopravvissuti hanno detto agli investigatori che la crociera era una celebrazione di quell'assoluzione, secondo il procuratore aggiunto, Raffaele Cammarano. Sebbene Lynch sia stato assolto da qualsiasi illecito penale negli Stati Uniti, Hewlett Packard ha indicato che non abbandonerà la sua offerta per riscuotere un risarcimento civile di 4 miliardi di dollari dal patrimonio di Lynch, assegnato da un tribunale britannico nel 2022.

In quella che sembra essere una tragica coincidenza, il socio in affari di Lynch, Stephen Chamberlain, che era il suo coimputato nel caso di frode negli Stati Uniti ed ex direttore operativo di Darktrace, è morto il 19 agosto, lo stesso giorno in cui è affondata la Bayesian, dopo essere stato investito da un'auto mentre faceva jogging due giorni prima. Un portavoce dell'ufficio del procuratore ha detto alla CNN che Cutfield ha detto loro che Lynch era venuto a conoscenza delle gravi condizioni di Chamberlain e aveva pianificato di interrompere la crociera per tornare nel Regno Unito a trovare il suo socio in affari, che era stato sottoposto a supporto vitale.

La Bayesian è affondata poche ore prima che Chamberlain morisse in ospedale, ha detto il suo avvocato. Lynch non avrebbe saputo della morte del suo partner, e Chamberlain era in coma, quindi non avrebbe saputo del naufragio, ha detto il consulente legale di Chamberlain.Il procuratore Ambrogio Cartosio ha af fermato che nessun effetto personale, tra cui computer, gioielli o hard disk di Lynch, è stato recuperato dall'imbarcazione.

Tuttavia, gli hard disk di bordo e le telecamere di sorveglianza collegate al sistema di navigazione dello yacht sono stati portati agli investigatori per determinare se ci sono dati utilizzabili che potrebbero indicare come lo yacht sia affondato entro 16 minuti dall'arrivo della tempesta. L'imbarcazione non aveva una tradizionale scatola nera o un registratore di dati di viaggio per registrare i dati di navigazione o l'audio sul ponte. Dopo che i sommozzatori avranno completato i rilievi del relitto questa settimana, faranno dei suggerimenti su come sollevare al meglio la nave da 473 tonnellate senza versare nessuno dei 18.000 litri di petrolio e carburante ancora a bordo, e su come assicurarsi che nessun dato sensibile finisca nelle mani sbagliate. I costi del sollevamento della nave ricadranno sul suo proprietario, la vedova di Lynch, come previsto dalla legge marittima italiana.