YouTube censura i canali No Vax per disinformazione

YouTube frena la diffusione di contenuti da parte di personaggi popolari sui social che parlano contro i vaccini approvati

Non solo quelli coloro che esprimono pareri contro i vaccini anti-Covid. Da Joseph Mercola a Robert F. Kennedy Jr, nipote dell'ex presidente Usa, ci sono molte personalità riferimento per i No Vax. La piattaforma ha spiegato che rimuoverà qualsiasi video contenente affermazioni come quelle sui vaccini che non riducono la trasmissione dell'infezione da Coronavirus, o che provocano autismo, cancro e infertilità. Il colosso ha spiegato che le affermazioni sui vaccini "che contraddicono il consenso degli esperti delle autorità sanitarie locali" o dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) saranno eliminate dalla piattaforma. Il regolamento vieta anche la promozione dei "rimedi o cure pericolosi: contenuti che affermano che sostanze o trattamenti dannosi possono avere benefici per la salute".