Zoo di Belgrado, il caimano più vecchio al mondo compie 83 anni

Zoo di Belgrado, Muja è il caimano più vecchio al mondo

Muja da quando è arrivata allo zoo di Belgrado, 83 anni fa, non ha mai lasciato la sua piscina, divenendo ora il più vecchio alligatore in cattività al mondo. Ed ha resistito a bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Allo zoo non sanno esattamente quanti anni abbia, ma una campagna pubblicitaria questa settimana segna il suo arrivo a Belgrado nel 1937 da uno zoo in Germania.

"È anziano e rispettiamo la sua età", spiega Jozef Edvedj, il capo veterinario dello zoo, sorridendo mentre un gruppo di dipendenti spingeva lentamente un topo morto nelle fauci del rettile. Muja è diventato ufficialmente l'alligatore più vecchio al mondo in seguito alla morte a maggio del famoso Saturno dello Zoo di Mosca, nato nel 1936. Secondo la stampa dell'epoca, Muja aveva due anni quando arrivò a Belgrado nel 1937. Ma i dipendenti dello zoo stimano che il rettile abbia più di 90 anni.

Senza mai lasciare il suo dominio, una piscina di 12 x 7 metri, Muja è sopravvissuta ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, che hanno devastato lo zoo e ucciso la maggior parte degli animali e sei dipendenti. L'alligatore arrivò a Belgrado quando questa era la capitale del regno di Jugoslavia. Ha vissuto l'era socialista, poi la sanguinosa dissoluzione dell'ex Jugoslavia, che si è conclusa nel 1999 con altri bombardamenti, questa volta dalla Nato.

Muja è "in buona salute per la sua età", secondo il veterinario. L'unica volta che li ha spaventati è stato nel 2012, quando la cancrena li ha costretti ad amputargli la gamba anteriore destra. "L'operazione è stata molto complicata ma si è conclusa con successo, si è ripreso e si è adattato", dice Edvedj. Muja non si muove molto a causa della sua età, ma a volte riacquista un pò di vigilanza quando la nutrono, una o due volte al mese. In tempi recenti, ha spesso bisogno di aiuto per trovare la sua "preda" e i dipendenti gliela mettono proprio davanti alla bocca. Il suo menu è composto da ratti pelati, conigli, uccelli, carne di cavallo o di manzo, minerali e vitamine, dice Edvedj. Essere un animale a sangue freddo rallenta il metabolismo di Muja e prolunga la sua vita, secondo il veterinario. "Spero che possiamo festeggiare il suo centesimo compleanno, penso che possa vivere comodamente altri 15 o 20 anni".