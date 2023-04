Un viaggio emotivo tra le sonorità del mondo, un ensemble internazionale con elementi di ogni età, background e provenienza: Crossing Bordersè il concerto-evento del collettivo musicale Interplay, in cartellone allo Spazio Teatro No’hma in due imperdibili date, mercoledì 26 aprilee giovedì 27 aprile, entrambe alle ore 21.

La fusione culturale come motore primo di ricerca e creazione musicale è il principio che ispira l’attività del collettivo musicale Interplay, nato al Politecnico di Milano nell’ambito della Laurea Magistrale in “Music and Acoustic Engineering” fondata dal professor Augusto Sarti, prima in Italia e al mondo a fornire una formazione ingegneristica in ambito musicale. Il progetto coinvolge artisti, scienziati e studenti da dodici diversi paesi, che insieme fondono culture e preferenze musicali diverse in un “sound” originale e immersivo.

Crossing Borders supera ogni confine, spaziando fra influenze macedoni, mediterranee, israeliane, peruviane e mediorientali, rilette in chiave “world fusion”. Guest stardel concerto a No’hma è Tamara Jokic (New York), che con la sua voce straordinaria combina le sonorità “world music” con le atmosfere di Interplay per un effetto di grande impatto e coinvolgimento.

Il collettivo proporrà sia brani tradizionali sia brani inediti (alcuni in prima assoluta), attraversando confini geografici, culturali (fra scienza e arte) e generi musicali diversi. Con Crossing Borders la sinergia della diversità trova la sua naturale espressione nella musica, e in un Teatro cosmopolita e inclusivo come quello diretto da Livia Pomodoro, una sede più che opportuna. Negli ultimi anni, inoltre, No’hma ha saputo costruire una rete sinergica e solida di rapporti con gli atenei milanesi, che si è tradotta in uno scambio su più livelli, a partire naturalmente dalle convenzioni culturali. La collaborazione con Interplay è proprio frutto di tale operazione e del coinvolgimento attivo di talenti e di un pubblico più giovane, rendendo sempre più lo Spazio di Via Orcagna una fucina di idee e innovazione e un luogo aperto a tutti.

Spettacoli mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, ore 21.

L’ingresso sarà come sempre gratuito previa prenotazione obbligatoria, effettuabile sul sito Eventbriteoppure mandando una mail a nohma@nohma.ito ancora contattando il numero 0245485085. Lo spettacolo verrà trasmesso in streaming sui canali del Teatro.

Crossing Borders

Interplay Collective e Tamara Jokic

concerto a cura di:

Augusto Sarti

arrangiamenti e composizioni:

Augusto Sarti(tastiere, sax)

Marco Falcon Medrano(batteria, percussioni)

Simone Bollini(piano)

Mark d’Inverno(tastiere)

Francois Pachet(chitarra elettrica, oud)

musicisti:

Giulio Gavardi(chitarra classica)

Margherita Carbonell(contrabbasso)

Timur Shved(sax tenore)

Rana Shieh(kamancheh)

Fausto Savatteri(chitarra manouche)

Roberto Diazzi(basso elettrico)

Maurizio Indiano(chitarra elettrica)

Kevin Matthew Sarti(vibrafono, percussioni)

Sarper Öztürk(violino)

Gioele Greco(sax alto)

Silvia Montorfano(flauto)

Tracie Mac Kenzie(oboe)

Juan Sebastian Mendez(clarinetto)

voci:

Andriana Takic

Martina Miglio

Natasa Popovic