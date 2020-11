Altagamma, svelati i vincitori della sesta edizione del Premio Giovani Imprese

Altagamma riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani. Unica per la sua trasversalità, Altagamma accoglie 109 brand dei 7 settori della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, dei motori e della nautica.

Fondazione Altagamma ha annunciato i vincitori della sesta edizione del Premio Giovani Imprese - Believing in the Future finalizzato a valorizzare e sostenere le imprese emergenti dell’alto di gamma che operano nei settori rappresentati da Altagamma. Il Premio è un programma di mentorship e di sviluppo strategico dedicato alle aziende che, per qualità di prodotti e servizi e per le potenzialità di crescita a medio termine, rappresentano il futuro del lusso italiano. Partner del Premio: Borsa Italiana, Elite e SDA Bocconi. I sette vincitori per il 2020 sono Giuseppe Buccinnà per la categoria Moda, Colé Italia per la categoria Design, Faraone Mennella per la categoria Gioielleria, Pepe in Grani per la categoria Alimentare, Konner per la categoria Velocità, Casa Fantini per la categoria Hotellerie & Wellness, Respectlife per la categoria Innovation. I vincitori del Premio (brand italiani, con presenza anche all’estero) sono nominati dalla Presidenza di Altagamma sulla base di tre finalisti per ciascuna categoria identificati da un Advisory Board composto da autorevoli professionisti esperti dei diversi settori.

Le categorie riflettono i diversi settori presenti in Altagamma e la trasversalità delle industrie culturali e creative high-end. Nel 2020 è stata però introdotta anche una nuova categoria: il premio Innovation è assegnato infatti a realtà che hanno rivoluzionato approcci o modelli di business in ambiti diversi – tecnologie/digitale, sostenibilità – ma di interesse per le imprese culturali e creative. Premio Giovani Imprese - Believing in the Future è un riconoscimento unico nel suo genere che anche grazie ai suoi partner offre ai vincitori una serie di benefici ad alto valore aggiunto: Membership annuale ad Altagamma per partecipare alle iniziative della Fondazione e Mentorship ad hoc costituita da una serie di incontri con le Imprese Socie Altagamma, Assessement individuale e partecipazione a percorso formativo online da parte di Borsa Italiana, Accesso al programma di training da parte di Elite, Corsi di formazione executive da parte di . SDA Bocconi

“La valorizzazione dei Talenti manifatturieri, manageriali e imprenditoriali, è un elemento cruciale per la competitività del sistema italiano dell’alto di gamma in questo nuovo contesto macro-economico”, dichiara Laudomia Pucci, Vice Presidente di Altagamma per i Talenti e il Capitale Umano. “Saper innovare e comprendere i valori del nuovo consumatore sarà sempre più strategico. Il Premio Giovani Imprese intende sostenere quelle realtà imprenditoriali che stanno seguendo un percorso promettente di consolidamento sul mercato italiano e globale”.

“La Giuria del Premio Giovani Imprese ha fatto un lavoro molto analitico in un momento complesso come questo 2020 e non sorprende che le caratteristiche comuni alle Imprese vincitrici riflettano le tendenze e i valori distintivi dell’industria culturale e creativa di alta gamma”, aggiunge Stefania Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma. “Sostenibilità, legame con il territorio e una ricerca innovativa nello stile e nei materiali sono elementi costitutivi del DNA di queste giovani aziende che – proprio in virtù di questo – ben rappresentano il nuovo umanesimo italiano”.