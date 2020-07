Amici a quattro zampe: Bayer lancia il nuovo portale mypetandme.bayer.com

Online il nuovo portale di Bayer dedicato al mondo del pet mypetandme.bayer.com: entra e scopri come rendere felici e in forma i nostri amici a quattro zampe

Bayer lancia il nuovo sito My Pet and Me, il sito dedicato ai proprietari di cani e gatti che cercano consigli per il benessere dei loro animali d’affezione. Un punto di riferimento ricco di contenuti, intuitivo e di rapida consultazione in grado di fornire ai proprietari di animali domestici informazioni e indicazioni per renderli felici e in forma: da esempi concreti ad aneddoti divertenti fino a video di ispirazione.

My Pet and Me è stato sviluppato da Bayer, che vanta una lunga tradizione nella salute degli animali, insieme a un team di veterinari ed esperti del mondo animale che condividono l'amore per gli animali domestici. La struttura del portale è chiara, intuitiva e in pochi passaggi è possibile avere una panoramica sul mondo pet e approfondire numerosi argomenti.

Il menù principale è diviso in sette sezioni, quali:

Salute: consigli professionali per mantenere il nostro animale domestico in forma e felice

Parassiti: per saperne di più sui parassiti che in alcuni casi possono anche veicolare numerose e pericolose malattie. All’interno della sezione è possibile consultare “Gli appunti di PUNTO”, una guida pratica ai principali parassiti esterni del cane e ai metodi per proteggerlo dalle punture

Addestramento: suggerimenti di esperti per rendere l'addestramento del nostro cane il più agevole possibile

Nuovo Proprietario: informazioni redatte da esperti sulle responsabilità nel prendere un nuovo animale

Cuccioli & Gattini: una guida per la migliore cura dei cuccioli e dei gattini per iniziare le cose… con la zampa giusta

Prodotti – Antiparassitari / Alimentazione e Benessere: per conoscere tutti i prodotti Bayer per la cura dei nostri amici a quattro zampe.