Artisti di strada, Milano nuovo palcoscenico in era di stop a fiere ed eventi

Milano, l'arte di strada si reinventa negli spazi pubblici: spettacoli gratuiti dal Duomo al Portello per sopravvivere alla pandemia

Balere, sale da ballo, discoteche, piano bar: tutto chiuso, Non resta che recarsi a “Piazza Duomo room :Portici meridionali, . lato edifici altezza monumento. Sul marciapiede”. Cosi indica il sito Stradarte del Comune di Milano.

L’aficionado del liscio, della salsa, della mazurca ma anche del rock duro consulta il lungo elenco di artisti di strada che si esibiscono a turno per le vie della città , ed il concerto è servito. Tutto è gratuito, ogni esibizione dura due ore, la Siae viene regolarmente pagata e il ricco cartellone si svolge dal mattino alla sera.

Sono circa mille gli artisti di strada, cantanti , musicisti, giocolieri de ballerini che sono emigrati dai palcoscenici (chiusi per Covid ) e si esibiscono a turno sul marciapiede, campando di oboli. La gente passa, sorride, partecipa, a volte balla, da piazza Duomo a san Babila , in piazza Argentina, o al Portello, e persino al parco delle Cave. Ecco un esempio del ricco menu musicale di un giorno qualsiasi : dalle 13:00 alle 15:00 inizia Andrea Faccenda che canta davanti al Duomo, E cosi si presenta: “interpreto le canzoni che scrivo, inoltre canto canzoni di Mengoni, Baglioni, Ramazzotti, dei Modà, Sam Smith, James Arthur, Sebastian Yatra e molti altri “ .





A seguire c’è Ermes, cantautore: “suono e canto inediti che ho scritto nel corso degli anni con l'aggiunta di brani famosi che dagli anni sessanta a oggi.” Poi è la volta di Claxon, che presenta il proprio curriculum tutto in maiuscolo: “ sono ARTISTA MULTIMEDIALE STRADARTISTA POSATORE E SELCIATORE . . "TRUMBEE. .. (in milanes , IDRAULICO). Suono tutti i tipi di strumenti a fiato, SCALDABAGNI, RUBINETTERIE a compressione polmonare (manovre di VALSALVA metodo TRICUSPIDE - AORTICO ). Posti a sedere 0 posti in piedi numerati 10000 ingresso libero consumazione libera " TITOLO : GETTITI DI NOTE .....Buon Ascolto ...e grazie per la fiducia “

Effetti collaterali del green pass: evaporate le feste di piazza, si balla ugualmente grazie a Stradarte. Ecco il vero talent per gli esordienti, nave scuola per i futuri cantautori .

Ogni artista di strada, erede dei mitici cantastorie, posiziona il cappello che raccoglierà l’euro : addict dello shopping, clochard, girovaghi metropolitani, modelle, signore col cane, coppie a passeggio,

pensionati, giovani immigrati, turisti, passanti infreddoliti ..Tutti si fermano e non credono ai loro occhi

e alle loro orecchie.

E’ il Treppo, come hanno definito la “ postazione” degli ambulanti canori gli storici del mondo popolare. Nel cartone o nel cappello alla fine del turno ( due ore per ogni artista di

strada) ci saranno tanti spiccioli che aiutano a vivere. Due ore di ballo di strada, come se i portici griffati del Duomo fossero l’aia di una cascina. Sì, è Miracolo a Milano. Gli artisti di strada, gli unici ù

orchestrali che resistono alla moria del biglietto e della prenotazione , offrono una sala gratuita, ma ahimè nessun posto a sedere nei tavolini: tutti in piedi . Racconta Cristina Ferrari, in arte Chicca Smile,

davanti al supermercato del Portello, dove esegue tutto il repertorio classico di una cantante di sala: liscio, melodico anni 70, sudamericano, rock.





“Oggi il nostro modo di muoverci e di “incontrarci” è cambiato radicalmente, sempre più ci affidiamo al “virtuale” dal telefono alla videochiamata, per arrivare ad oleogrammi realtà virtuale o aggiunta.

Anche grazie alla pandemia siamo stati catapultati nel mondo della DAD, dei viaggi “on-line”, dello smart-working, e anche negli affetti la tendenza è quella di non vedersi di persona, ma affidarsi al web. In questo senso amo ricordare la gente di una volta, quando la pigrizia non prendeva il sopravvento sulla “fatica” di un viaggio, piccolo o grande che fosse, un viaggio che ci permette di abbracciare un amico, baciare e stringere una persona cara, guardarla negli occhi, cercare lavoro e fortuna altrove.

Quando posso amare qualcuno nessun viaggio è una fatica e tempo perso, anzi è una gioia ed il miglior modo di spendere la nostra vita”.

Partiamo dunque con un viaggio tra i più noti e originali artisti di strada, incominciando con Chicca Smile al Portello. Seguiranno le esibizioni di Marina Madreperla e di Twin Smile . Con una sorpresa finale, in esclusiva per Affari; una canzone composta da cantastorie degli anni 70, i Cavallini, che parla della bomba di Piazza Fontana.

Ritrovata da un tramviere in una vecchia cassetta VHS e passata dagli artisti di strada, ora questo inedito e prezioso reperto storico sarà registrato e re-interpretato in una cover da Chicca Smile e diffuso nei suoi concerti . Staffetta ideale lontana dai talent di plastica della TV : dai cantastorie di ieri agli artisti di strada di oggi. ( prima puntata. continua..)