Calendario paesologico di Franco Arminio. Un distillato di umanità e saggezza

Un piccolo dono natalizio di poca utilità, un calendario non stampato. Abbracci grandi, sicuramente più utili



Cosi mi scrive l'amico poeta e paesologo Franco Arminio postandomi su whatsapp questo suo piccolo capolavoro, un distillato di umanità e saggezza. Troppo intenso, pregnante, pedagogico per tenerlo solo per me. Lo rendo pubblico su Affaritaliani.it, certo che a Franco farà piacere. In tal modo, partecipando (come suggeriva Giorgio Gaber) condividendo e partecipando ed emozionandoci con le splendide immagini e le toccanti parole spiazzanti di Franco daremo vita a una nostra comunità temporanea e provvisoria compiendo con passaparola virali un atto sommessamente rivoluzionario.

Auguri di buone feste e buon 2022 da Angelo Maria Perrino