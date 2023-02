Cinque dimore storiche da sogno da visitare e in cui soggiornare

Avete mai provato l’esperienza di dormire in una dimora storica adibita a museo, tra le cui mura si respiri il fascino dell’antichità e al contempo si possa godere del massimo comfort?

L’Italia è ricca di tesori del genere: Affaritaliani.it ha selezionato per voi cinque dimore di lusso dal passato importante, le cui storie vi faranno sognare.

1) Hotel Maalot – Roma

Nella capitale si può provare l’esperienza di dormire nelle stanze che un tempo appartennero al grande compositore Gaetano Donizetti. Ci troviamo proprio nel cuore di Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi, e l’Hotel Maalot è un luxury boutique hotel divenuto in breve tempo un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e della bella vita, citato dalle più prestigiose riviste, visitato da blogger e influencer, frequentato da personaggi famosi.

Hotel Maalot - Roma (Photo Credit: Stefano Scatà)

Appartenente alla stessa proprietà dell'altrettanto importante Hotel Vilòn, il Maalot è una dimora storica in cui si può affittare una camera per una o più notti, oppure trascorrere qualche ora piacevole nella grande sala tappezzata di quadri contemporanei, che strizzano l’occhio ai grandi artisti del passato. Qui lo stile british, al contempo frizzante e vivace, accoglie coppie per una cena romantica, uomini d’affari per brunch dal gusto divino e ovviamente turisti che vogliano godersi una vera colazione italiana, o amici in compagnia per un aperitivo di charme. Non è un caso se la definizione che la casa museo si dà è quella di “luogo dall’anima eclettica” oppure “oasi urbana nel cuore di Roma”. Fu proprio qui che Donizetti compose e scrisse alcuni dei suoi spartiti più celebri, perciò è emozionante rivivere gli stessi spazi che diedero ispirazione a un genio. L’arte si respira anche nell’arredamento delle camere e del salone in cui è collocato il ristorante, da un punto di vista di scelta dei colori e dello stile, ma soprattutto per la grande quantità di opere esposte, le quali costituiscono un collegamento tra il passato e il presente.

Hotel Maalot - Roma (Photo Credit: Stefano Scatà)

Sempre in questa lussuosa dimora storica ha sede il Ristorante Don Pasquale. Chic, raffinato e fedele alla tradizione romana, il locale appare come un elegante bistrot, protetto in alto da una vetrata suggestiva che illumina la sala e la fa risplendere, grazie anche alla presenza di un enorme lampadario. L’executive chef Domenico Boschi è abile nel fondere le ricette della sua Roma con spunti innovativi, dando vita a piatti originali, vere e proprie opere d’arte da assaporare con gli occhi e col palato.