"Come stai?". Sentimenti, storie ed emozioni narrate al tempo del Coronavirus

Un Decameron al tempo del coronavirus per narrare le emozioni di quanti intendono mettere su carta le loro sensazioni e pensieri. La casa editrice Media Leader, non nuova ad iniziative originali, invita autori, scrittori, narratori ed artisti a partecipare ad una call per realizzare una raccolta di contributi che saranno opportunamente selezionati ed editi.

Cosi scrive Agostino Ingenito, amministratore della casa editrice, costretto a chiudere il proprio bookshop nel teatro Mercadante di Napoli ma che ora non intende perdere il rapporto con i suoi lettori ed autori. Creato anche un gruppo social per consentire agli iscritti di pubblicare piccole storie quotidiane e sensazioni.

“ComeStai? Non è una domanda tanto per farla, di quando spesso la si formula per passare subito dopo all’argomento di interesse. Ti sto chiedendo come stai! Si tu che mi leggi, e mi segui magari da anni, mettendo i tuoi like alle attività e cose che scrivo. Come va al tempo del #coronavirus? di questo periodo surreale, in cui tante #emozioni e #sentimenti si affollano tra #silenzi spesso in grado di estinguere qualsiasi commento. Ho pensato che scriverne del suo stato, di cosa pensi, di come agisci e di come ti senta inerme possa essere un #contributo rilevante per tanti che ci leggeranno e cosi ti propongo di inviarmi un tuo intervento scritto, costruendo una #storia, la tua, percorrendo il tuo #vivere questo periodo, le tue azioni e non azioni. Il tuo sentire! Ti propongo di fare il corrispondente dal tuo fronte. La tua storia sarà inserita in una raccolta che editeremo come casa editrice @MediaLeader e narrata. Scrivici a emozioninarrate@gmail.com”, conclude Ingenito.