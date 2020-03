Coronavirus, i vecchi e i bambini

I vecchi che hanno due malattie

non è che devono avere per forza

una terza che li uccide.

I bambini, pura natura,

non possono stare reclusi

con uno schermo in mano.

Partiamo da qui.

Partiamo da quello che sta accadendo

nelle case di riposo

e nelle camerette dei bambini,

partiamo dal trovare un modo

per piangere tutti assieme

i morti inceneriti, i morti

di cui ci restano gli occhiali

e il telefonino, piccole reliquie

di mondo senza Dio.

I morti vanno celebrati,

va celebrata la loro vita.

E penso adesso alle facce di certi politicanti

uguali a come erano un mese prima

quando ancora scalpitavano nelle loro beghe

mentre la Cina già moriva.

Non abbiamo scampo, non torneremo

a nessuna normalità

se non mettiamo al primo posto

il dolore dei vecchi

e l’energia pulita dei bambini,

se non scriviamo parole di pietà vera

sul quaderno bianchissimo dei morti.

Non c’è Italia, non c’è nazione

senza sorrisi e lacrime.

Offriamoci cinque minuti

di silenzio unanime.

p.s.

Qualcosa comincia a muoversi. Antonio Decaro, presidente dell’associazione dei comuni d’Italia ha in qualche modo risposto al mio appello con un minuto di silenzio in tutti i comuni italiani a mezzogiorno del 31 marzo (gli avevo mandato il mio promemoria). L’associazione Borghi autentici aderisce all’iniziativa di domenica 29 marzo. Molti sindaci stanno facendo lo stesso. Aspetto un segnale dal Governo…..

E aspetto specialmente ognuno di voi. L’Italia che verrà comincia adesso. Non possiamo fare cose vecchie in una situazione nuova. Basti pensare alla televisione che continua a dare voce alle solite persone, ai soliti programmi. In molti, credo, hanno capito che non basta stare chiusi in casa, quello è il minimo. Bisogna battersi per difendere ciò che questo mondo trascura.