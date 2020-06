Coronavirus, il Louvre ha già perso 40 milioni di euro a causa della pandemia

Il Louvre e i danni del coronavirus

La pandemia del Covid è già costata 40 milioni di perdite al Louvre, uno dei musei più famosi del mondo che ha dovuto rinunciare in questi mesi di chiusura a milioni di visitatori da tutto il mondo.

Come ha spiegato il direttore del museo parigino, Jean-Luc Martinez, è in vista un piano di rilancio con un orizzonte al 2024, quando sono in programma le Olimpiadi nella capitale francese.

"Ci aspettano tre anni di frequentazione moderata - ha detto - Il 75% dei nostri visitatori sono stranieri. Avremo al massimo il 20-30% del nostro pubblico rispetto all'estate scorsa".

Il museo sta lavorando a un piano di trasformazione con il ministero della Cultura, che dovrà essere accompagnato da aiuti finanziari dello stato che è già "il principale mecenate" del museo. La sfida per il 2024, ha aggiunto Martinez, è quella di aprire con orari più estesi e più sale.