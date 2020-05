Coronavirus, l'ultima opera di Banksy è rivolta alle infermiere "supereroine"

Banksy rende omaggio ai medici e agli infermieri in prima linea contro il coronavirus con una nuova opera. L'ultimo lavoro del celebre e misterioso street artist è esposto al General Hospital di Southampton. Si chiama "Game Changer" e raffigura un bimbo che lascia nel cesto dei giocattoli Batman e l'Uomo Ragno, preferendo un nuovo supereroe: un'infermiera con il grembiule della Croce Rossa, la mascherina sul volto ed un mantello che insieme al braccio alzato la fanno sembrare Superman.

"Grazie per tutto quello che fate. Spero illumini un po' il posto, sebbene sia solo in bianco e nero", è il messaggio lasciato dall'artista in ospedale. L'unica nota di colore, è la croce rossa sul petto dell'infermiera. Il quadro resterà esposto in ospedale fino all'autunno e poi sarà venduto per beneficienza. Il giorno in cui l'opera è stata donata, il 6 maggio, era il National Nurse Day - la giornata nazionale dell'Inferniera - negli Stati Uniti. Alla fine del diciannovesimo secolo, "La signora con la lampada" - come è più conosciuta, Florence Nightingale - fondò l''infermieristica moderna. Grazie al suo uso rigoroso delle pratiche di lavaggio delle mani e di igiene durante la cura dei soldati feriti nella guerra di Crimea, Nightingale e i suoi aiutanti hanno ridotto il tasso di mortalità dal 42% al 2%, inaugurando l'allattamento come lo conosciamo oggi. Il 6 maggio viene riconosciuto l'importante ruolo svolto dagli infermieri nella nostra vita celebrando la Giornata nazionale degli infermieri.