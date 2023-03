Daniela De Souza l'alta moda a Milano

Atelier Daniela De Souza nasce nel 2016 da un idea della vulcanica Designer Daniela che terminati gli studi nel famosissimo istituto Marangoni di via Verri a Milano, intraprende con entusiasmo e coraggio la via dell’imprenditrice e Designer di alta moda. La passione della designer viene riconosciuta internazionalmente e apre così il suo primo negozio nella storica e centrale via Gerolamo Morone 3 con gli abiti da gran sera e cerimonia fatti interamente a mano nel laboratorio interno dai tessuti pregiati, ricamati e disegnati da lei stessa dando essenza ai propri contemporanei modelli pret a couture.Nel servizio fotografico realizzato la modella indossa tre capi di alta moda realizzati per la primavera estate 2023.

Servizio realizzato da Nick Zonna