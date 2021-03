Dantedì a Pechino, come Dante e la Divina Commedia sono arrivati in Cina

In occasione del “Dantedì 2021”, la giornata designata per celebrare la figura di Dante Alighieri nella data indicata simbolicamente come l'inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Pechino, organizza oggi 25 marzo la conferenza “Avviciniamoci a Dante”, congiuntamente con il Centro Studi Italianistici della Beijing Foreign Studies University.

La conferenza online, moderata dal Direttore dell’IIC Franco Amadei, avrà come relatore il prof. Wen Zheng della Beijing Foreign Studies University e vedrà la partecipazione del prof. Cheng Mo italianista della Peking University e della prof.ssa Zhu Zhenyu della Zhejiang University. La conferenza sarà dedicata ad una introduzione generale di Dante e della sua opera al grande pubblico cinese. Accanto alle nozioni base su biografia e opere principali del Poeta, il prof. Wen traccerà anche un profilo storico dell’arrivo di Dante e della Commedia in Cina.

L’evento si concluderà con la lettura di brani scelti dalla Divina Commedia da parte di un gruppo di studenti del Dipartimento di Lingua Italiana della Beijing Foreign Studies University, i quali metteranno a confronto le principali versioni in cinese dell’opera del Sommo Poeta. Nel corso dell’evento saranno infine illustrate le prossime pubblicazioni di nuove edizioni della Divina Commedia in cinese.