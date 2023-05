David Donatello, Geppi Cucciari show con Mattarella: "Gira più dei Maneskin"

Geppi Cucciari show con Mattarella: VIDEO

La cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello è stata presentata oggi da una graffiante Geppi Cucciari che in apertura d'evento ha coinvolto anche Sergio Mattarella in uno sketch comico: “Presidente, sta bene? No, glielo chiedo perché gira più dei Maneskin, sabato era a Londra per re Carlo, l’altro ieri con Gianni Morandi in Senato e oggi qui con me, una discesa inarrestabile. Di questo passo domani pomeriggio mi inaugura una bocciofila con Giorgio Mastrota a Ladispoli”.

Mattarella ai David di Donatello: “Il cinema è un tratto identitario italiano”

"Il cinema è anche svago, sogno, libertà. Ha impresso segni indelebili nella memoria di ciascuno e appartiene alla nostra civiltà come uno dei suoi tratti identitari", ha sottolineato il presidente durante la cerimonia che ha poi sottolineato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha capitoli rilevanti che interessano il cinema e la cultura. I premi verrano consegnati negli studi Cinecittà Lumina di Roma in diretta tv su Rai 1 questa sera con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Matilde Gioli.