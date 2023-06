Salieri Extra del maestro Diego Basso, ora arrivano Le Vibrazioni

Salieri Extra, l'iniziativa del maestro Diego Basso

E' partita l’8 giugno la 1ª edizione del SALIERI EXTRA, un’iniziativa ideata dal MAESTRO DIEGO BASSO, direttore d’Orchestra poliedrico capace di spaziare dalle arie d’opera al pop fino al rock sinfonico, mantenendo un approccio alla musica che, al di là di ogni classificazione, mira ad eliminare le barriere e a liberare le emozioni. Tre gli imperdibili appuntamenti che vedranno protagonista la città di Legnago (Verona): LUCIO IN ORCHESTRA che si è tenuta l’8 giugno presso il Teatro Salieri di Legnago con la partecipazione straordinaria di RON, LE VIBRAZIONI in concerto il 18 luglio in Piazza Garibaldi e la serata OMAGGIO A ENNIO MORRICONE il 20 luglio sempre in Piazza Garibaldi.

«L’esperienza come direttore artistico e direttore d’orchestra del Salieri Festival e del Salieri Circus Award nel 2022 è stata entusiasmante – racconta il Maestro Diego Basso – Una collaborazione quella con il Comune, il Teatro e il pubblico di Legnago, che prosegue anche nel 2023 con il Salieri Extra. Un programma di eventi musicali “aggiuntivi”, in una città che ha già una sua storia e sensibilità musicale. Una città che ora si apre ulteriormente verso l’esterno ospitando nuovi progetti musicali».

Il Comune sostiene e promuove con convinzione il Salieri Extra, tre iniziative diverse tra loro, con filo conduttore la musica, che mirano al coinvolgimento di un pubblico ampio e variegato. «Sono onorato di ospitare a Legnago questa importante iniziativa che prevede tre grandi eventi: il concerto “Lucio in Orchestra” con special guest Ron, la tappa del tour estivo de Le Vibrazioni e l’Omaggio a Ennio Morricone con special guest il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli. Sono inoltre felice di avere nuovamente nella nostra città i musicisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretti dal Maestro Diego Basso» commenta Graziano Lorenzetti, Sindaco di Legnago. «Sono davvero molto contento di poter annunciare che gli spettacoli organizzati dal Teatro Salieri, anche quest'anno, non termineranno con la fine della stagione ufficiale – racconta Il Presidente della Fondazione Culturale Salieri, Federico Melotto – La nuova rassegna “Salieri Extra”, infatti, ideata dal Maestro Diego Basso, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è nata con lo scopo di far vivere all’affezionato pubblico del Teatro e di tutti i legnaghesi tre appuntamenti estivi all’insegna della grande musica con interpreti d’eccezione. La prima data sarà dedicata al genio artistico di Lucio Dalla e si terrà all'interno del Teatro mentre per le altre due importanti date di luglio, che vedranno alternarsi un gruppo rock affermato come Le Vibrazioni e le immortali melodie di Ennio Morricone grazie all'Orchestra ritmico-sinfonica di Diego Basso, ci trasferiremo nella centralissima piazza Garibaldi. In questo modo il Teatro incontrerà i legnaghesi e quanti vorranno assistere agli spettacoli immergendosi in un'atmosfera unica».

SALIERI EXTRA IL PROGRAMMA

Ha inaugurato questa 1ª edizione, giovedì 8 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Salieri di Legnago (Verona), Lucio In Orchestra, un concerto evento con special guest Ron. Una prima nazionale, nell’anno del 80° compleanno di Lucio Dalla, artista con il quale il Maestro Diego Basso ha avuto il piacere di collaborare in occasione del concerto “L’Inguaribile voglia di vivere”, che si è svolto ad Arzignano nel 2010. Una selezione musicale di brani interpretati da Ron, uno dei più importanti e amati cantautori italiani, e dalle voci soliste di Art Voice Academy, impreziositi dal racconto di episodi inediti di vita vissuta con Lucio e della genesi di alcune tra le sue canzoni più amate, narrate da Marcello Balestra, collaboratore storico di Lucio Dalla per oltre 30 anni, tratti dal suo spettacolo e dal libro in uscita "Lucio c'è". Ad accompagnare il tutto sarà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Questa prima serata ha riscontrato già un grandissimo successo, dopo solo sei giorni LUCIO IN ORCHESTRA è sold out!

Il secondo appuntamento vedrà protagonista Le Vibrazioni con il loro Summer Tour 2023. Lo storico gruppo pop rock formato dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda si esibirà martedì 18 luglio alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi. Serata a ingresso libero.

Giovedì 20 luglio appuntamento in Piazza Garibaldi per il gran finale dell’iniziativa Salieri Extra. Alle ore 21.30 si terrà Omaggio a Ennio Morricone, una rassegna delle più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il Maestro Morricone ha composto con trascrizioni curate dal Maestro Diego Basso. Si esibirà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso e lo special guest della serata il flautista Andrea Griminelli, musicista dalle sensibilissime interpretazioni e dalla tecnica sorprendente, per il quale Morricone ha scritto personalmente composizioni per flauto e orchestra. Serata a ingresso libero.

Chi è il Maestro Diego Basso

Diego Basso, classe 1964, comincia fin da subito ad appassionarsi al mondo della musica. Dà il via alla sua carriera negli anni ’90 con le prime collaborazioni con il mondo del piccolo schermo al fianco di Paolo Limiti, in programmi come “Ci vediamo in tv”, “Alle due su Rai Uno”, “Paolo Limiti show”, “Domenica In” e “La Grande Notte”. Partecipa alle produzioni televisive “Sanremo Young” e “Viva Mogol!” su Rai 1, “Music e Opera on Ice” su Canale 5. Ha ideato diversi progetti musicali tra cui “Diego Basso plays Queen” e dal 2004 “Omaggio a Ennio Morricone” collaborando con artisti come Stef Burns e Andrea Griminelli. Dirige l’Orchestra nel tour “Roby Facchinetti Symphony”, progetto dal quale è nata una produzione discografica per la quale il Maestro Basso ha arrangiato l’intero album. Ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale. Numerose, inoltre, le sue presenze in Arena di Verona e ospite nella serata finale del 70° Festival di Sanremo con il tenore Vittorio Grigolo. È stato direttore d’Orchestra de Il Volo, dirigendo una tournée realizzata tra Italia, Europa e America.