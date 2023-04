Donne e solidarietà, esce "Lucciole d'inverno": il nuovo libro di Elena Rossi

"Lucciole D’Inverno", l’ultimo libro della scrittrice e giornalista Elena Rossi con la prefazione di Anna Fendi

Le lucciole sono insetti rari che generano luce. D’estate i loro sciami illuminano campi, colline, boschi e aree verdi delle città; le nostre invece, non conoscono stagioni, eppure continuano a brillare di sentimenti legati a gesti spontanei.

Lucciole d’inverno, in uscita il 7 aprile per Armando Curcio Editore, è una raccolta di racconti al femminile che dimostrano una generosità che non muore, quella del dare senza voler ricevere, eppure ricevere lo stesso e continuare a brillare. Nonostante le protagoniste appartengano a diverse culture, paesi e generazioni, la loro solidarietà diviene un alimentatore di energia. Un talismano contro l’egoismo e un invito aperto all’amore e al senso di amicizia.

Da Anna Fusco, passando per Grazia Di Michele, Elena Tomei, Maria Luisa Basile, Nazifa Mersa Hussein, Regina Schrecker, fino ad arrivare alle testimonianze che raccontano lo stesso sogno di pace, dalla Bielorussia e dall'Ucraina, di Yuliya Hramika e Halyna Khrystiushina, raccolte in collaborazione con l'Associazione Donne for Peace.



La copertina del nuovo libro di Elena Rossi "Lucciole d'inverno"

Le protagoniste sono accomunate, però, dalle ordinarie e straordinarie storie di generosità a cui, con le loro azioni, sono riuscite a dare vita, nel nome di una solidarietà che, come loro stesse ci insegnano, si può trasmettere e può persino diventare contagiosa. Il loro esempio diventa così un generatore di una forza che ci rende in grado di affrontare qualsiasi avversità della vita, sfidando il dolore, i problemi, le difficoltà, per arrivare ad abbattere persino i muri dell’indifferenza.

Chi sono le donne protagoniste di "Lucciole d'inverno"

Elena Rossi, scrittrice, poeta e giornalista, ha lavorato per le attività di comunicazione per redazioni, università, Ong e istituti di ricerca internazionali. Vincitrice del Premio “Franco Cuomo International Award” al Senato della Repubblica per la categoria “Scrittori emergenti” (2018) e del Premio Capitolino d’Oro alla Poesia (2023), è attualmente redattrice presso «Donne di Oggi Magazine» del gruppo RID _ Radio Incontro Donna 96.8 e responsabile della Comunicazione per la Universities Network for Children in Armed Conflict _ UNETCHAC.

Alessia Coppola è un’autrice, blogger e illustratrice pugliese. Artista poliedrica, ha all’attivo numerose pubblicazioni che spaziano dalla narrativa per l’infanzia, al fantasy e alla narrativa contemporanea.

Anna Fendi, appassionata manager della creatività, è una stilista e imprenditrice italiana che insieme alle sorelle Alda, Carla, Franca e Paola ha reso celebre nel mondo il marchio Fendi.