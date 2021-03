DooG Reporter lancia “ENTIENDO”. Spedizione umanitaria di MotoForPeace

“ENTIENDO”, UNA MISSIONE CHE DIVENTA DOCUFILM. Due mesi di viaggio; partiti il 29 gennaio da Roma la missione si conclude il 30 marzo a Lima, in Perù: 14 persone, 9 moto, 2 furgoni attraversando la Cordigliera delle Ande, percorrendo la sterminata Patagonia fino a nord, nelle foreste della Bolivia alle alture terra degli Inca. Sabato 13 marzo, alle ore 18, la piattaforma YouTube ospita la Première del docufilm Entiendo, il docufilm inedito di DooG Reporter basato sulla spedizione umanitaria “Anonimi della Fede 2020” di MotoForPeace, che aveva l’obiettivo di portare ad alcune missioni in difficoltà del Sud America ciò di cui necessitavano: materiale sanitario, donazioni, volontari, abbracci e sorrisi, comprensione. Visibilità.

Il docufilm Entiendo resterà online visibile per 24 ore: dalle 18 di questa sera, sabato 13 marzo 2021, alle 18 di domani, domenica 14 marzo 2021. Per collegarsi alla Première del 13 marzo: https://bit.ly/Entiendo_Premiere

Premi e riconoscimenti

La missione Anonimi della Fede 2020, realizzata in collaborazione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Città del Vaticano, ha ottenuto il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, della Polizia di Stato italiana, ed è stato insignito con la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.

Il docufilm Entiendo

La squadra di DooG Reporter ha accompagnato per due mesi lo splendido Team dell’Associazione no profit MotoForPeace ONLUS Italia, costituita da appartenenti alle Forze di Polizia di Stato, Carabinieri e Corpi di Polizia internazionale con la passione per la moto, e insieme alle loro nove moto, ai loro due furgoni di supporto, uno dei quali adibito a loro ufficio mobile, DooG Reporter ha percorso oltre 13.000 km, girando un documentario di straordinaria potenza espressiva, diventando testimoni della volontà di questo gruppo composto da quattordici eccezionali persone che si sono unite per portare solidarietà e aiuto alle missioni più bisognose, prima di essere fermati dall’avanzare della pandemia da COVID-19.

Il titolo del docufilm è eloquente ed espressivo: nel documentario si mettono a nudo i pensieri più intimi delle persone coinvolte nella missione, e vuole contrapporsi - come una sorta di gioco di parole - al luogo comune del “¡no entiendo!”, la tipica frase fatta che gli ispanici usano per tagliare corto nelle situazioni in cui non si vuole capire qualcosa. Con caparbietà, gli inviati di DooG Reporter hanno cercato di capire fino in fondo, e in effetti hanno compreso.

DooG Reporter

DooG Reporter è un gruppo di narratori del mondo – fotografi, scrittori, video-maker, illustratori – che mettono professionalità ed etica nel loro lavoro di ricerca e racconto delle storie. Sono professionisti della foto e video documentazione che per passione si mettono in gioco e raccontano storie vere nel modo che conoscono meglio: attraverso la loro arte, con la loro professionalità e il profondo rispetto delle culture e delle persone che incontrano, entrando in punta di piedi nelle vite delle persone che seguono ed estrapolandone il meglio, per restituire al pubblico uno spaccato di vita vera, non alterata o artefatta, nello spirito di conoscenza delle culture.

Come dicono sul loro sito: “se ti raccontiamo una storia è perché quella storia esiste davvero”. Un gruppo che mostra, non racconta.

