Eclissi solare totale, cresce l'attesa (ecco quando). Ma c'è l'incognita meteo

Spazio: attesa eclissi totale Sole Nordamerica, incognita meteo

Grande attesa nell'America del Nord per un'eclissi solare totale che trasformerà domani il giorno in notte in alcune parti del Messico, degli Stati Uniti e del Canada. E' infatti previsto che la Luna copra completamente il disco luminoso del Sole in un'ampia zona del continente: secondo la Nasa più di 31 milioni di americani potranno vedere l'eclissi totale, trovandosi nella zona interessata, condizioni meteo permettendo. Esiste infatti un fattore "incognita meteo", spiega Cristian Ferradas, ricercatore presso il Laboratorio di fisica geospaziale del Goddard Space Flight Center della NASA: "Se il cielo non è sereno, potremmo vedere cambiamenti nella temperatura e nel comportamento degli animali mentre dura il fenomeno, ma non vedremo l'effetto visivo dell'eclissi al 100%".

Secondo il servizio meteo Usa, "condizioni di osservazione ottimali sono improbabili a causa della nuvolosità prevista. Lunedì mattina ci saranno nuvole alte e sottili" e inoltre è previsto che queste aumentino proprio all'ora dell'eclissi. Ma, secondo l'esperto, al di là dello "spettacolo visivo" che rappresenta per il grande pubblico, questa eclissi è interessante dal punto di vista scientifico per studiare aspetti rilevanti legati all'astro. "Lo strato esterno dell'atmosfera solare, chiamato corona, di solito non può essere visto direttamente, quindi questa eclissi rappresenta un'opportunità di ricerca unica", dice lo scienziato del centro di volo spaziale dell'agenzia nella città americana di Greenbelt (Maryland). La NASA approfitterà dell'opportunità per analizzare direttamente questa corona, senza la necessità dell'intervento di grandi telescopi e strumenti specializzati utilizzati per creare eclissi artificiali.

Honduras: allerta preventiva due ore per eclissi totale

Le autorità dell'Honduras hanno lanciato un'allerta verde preventiva di due ore per l'eclissi solare totale che sarà visibile anche nel Paese centroamericano. La misura vige dalle 11 alle 13 ora locale di oggi. La Protezione civile honduregna ricorda che "non si deve osservare l'eclissi in modo diretto né utilizzare lastre delle radiografie, occhiali da sole o vetri oscurati perché si possono rischiare molti danni alla vista". La forma corretta di mirare l'eclissi è utilizzando specifiche lenti che non lascino passare i raggi ultravioletti B, che possono causare danni permanenti.