Fondazione Rava, con i doni solidali a fianco dei bambini anche a Natale

Con l’emergenza Covid-19 è più che mai urgente continuare ad aiutare migliaia di bambini in Italia, in Haiti e in America Latina. La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è sempre in prima linea portando aiuto tempestivo a bambini e famiglie in difficoltà anche con il progetto SOS Spesa, grazie al quale sono state già aiutate oltre 32.000 persone in tutta Italia.

Quest'anno è particolarmente importante vivere il Natale rivolgendo uno sguardo speciale verso chi ha più bisogno: anche se la pandemia ci costringe ad essere distanti, è davvero essenziale fare il possibile per continuare a stare vicino chi soffre. Scegliendo le numerose proposte della Fondazione Francesca Rava che nel 2020 ha compiuto 20 anni di attività in aiuto all'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo: doni solidali, biglietti, e-cards personalizzabili, una donazione per un progetto che vi sta a cuore o l'adozione di un bambino a distanza...

SUL SITO DONISOLIDALI.NPH-ITALIA.ORG SCEGLI IL TUO DONO SOLIDALE! O SFOGLIA IL CATALOGO!

Una grande varietà di proposte tutte di altissima qualità: panettoni classici, al cioccolato, alla crema di pistacchio, panettone milanese magnum in elegante cappelliera, il soffice pandoro tutto burro. E ancora: eleganti cesti natalizi con prodotti dolci o salati anche gluten-free, proposte con Grana padano, marmellate siciliane e creme al cioccolato, deliziosi biscottini, dragée al cioccolato, raffinati té, vini di pregio, giochi per i bambini, idee beauty, come il cofanetto regalo della linea Hydragenist di Lierac, che sostiene da anni i progetti della Fondazione Francesca Rava in aiuto a migliaia di bambini.

Oppure le T-shirt “Love Therapy”, realizzate da Love Therapy, marchio creato da Elio Fiorucci, dedicate ai 20 anni della Fondazione Francesca Rava, a sostegno del Progetto Maternità Covid-19, che ha l'obiettivo di realizzare percorsi di nascita sicuri per i bambini le loro mamme in alcuni ospedali italiani. Il ricavato delle t-shirt e dei body sarà destinato, in particolare, al reparto Maternità Covid dell'Ospedale Sacco di Milano.

IL PANETTONE ANNIVERSARIO PER I 20 ANNI DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA

Uno squisito panettone da antica ricetta milanese di Giovanni Cova & C., storica azienda dolciaria che ha scelto di festeggiare il suo 90esimo compleanno insieme ai nostri 20 anni con un prodotto unico, speciale e di qualità.

DONA UN PROGETTO!

È possibile donare con pochi click anche il sostegno ad un progetto specifico, in un’area di intervento che sta a cuore a voi o alla persona a voi cara, che riceverà un attestato: sanità, educazione, povertà, disabilità, ambiente e comunità.

In base alla tipologia dell’area scelta, sarà possibile donare: un Kit per la prevenzione Covid-19 per i bambini delle Case NPH; oppure è possibile donare la fornitura d’acqua potabile a un bambino degli Slums e alla sua famiglia, per 1 anno o quaderni, libri e matite a un bambino delle Scuole di Strada St. Luc in Haiti.

Inoltre con il progetto di prossimità territoriale SOS Spesa – la Spesa per chi ha bisogno: la donazione di una spesa a una famiglia in difficoltà, ad un anziano solo o ai bambini di una Casa famiglia. La Fondazione Francesca Rava è in prima linea con tantissimi volontari del programma “Noi non siamo indifferenti, noi facciamo la differenza” e ha già aiutato 32.000 persone consegnando generi alimentari, mascherine, gel disinfettanti, tablets, pc e smartphones per attività didattiche. Dona anche tu una spesa per chi ha bisogno e aiutaci ad aiutare!

SCEGLI UN REGALO D'AMORE: ADOTTA UN BAMBINO A DISTANZA

Con l'equivalente di meno di un caffè al giorno, puoi assicurare ad un bambino orfano e abbandonato o in disperato bisogno acqua, cibo, istruzione, cure mediche e l'amore di una grande famiglia. A Natale regalati o regala un'adozione a distanza, il tuo gesto d’amore concreto farà la differenza nella vita di un bambino, che potrai anche conoscere andandolo a trovare.

Il team Natale è a disposizione a natale@nph-italia.org o 02/54122917