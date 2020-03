Il Coronavirus non risparmia nemmeno Hollywood: Tom Hanks e la moglie positivi

Il coronavirus non risparmia nemmeno le star di Hollywood.

L'attore e regista hollywoodiano Tom Hanks, 63 anni, mercoledì con un post su Instagram ha rivelato che lui e la moglie, Rita Wilson, sua coetanea, sono risultati positivi al Covid-19.

Nella didascalia del suo post, l'attore scrive: "Ciao gente. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche una leggera febbre. Per fare le cose bene, come è necessario nel mondo in questo momento, abbiamo fatto il test per il coronavirus ed è risultato positivo".

Continua, spiegando: "i funzionari medici hanno protocolli che devono essere seguiti. Saremo tenuti sotto osservazione e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica".

Conclude promettendo ai suoi followers di tenerli aggiornati e rivolgendo loro un messaggio: "Prendetevi cura di voi stessi! Hanx!".

La coppia si trovava in Australia per il nuovo film di Baz Luhrmann su Elvis Presley, che vede Tom Hanks nei panni del colonnello Tom Parker, manager di Elvis. Le riprese del film stavano per iniziare, come annunciato dalla Warner Bros in una nota. In seguito al contagio dell'attore probabilmente l'intera produzione sarà costretta a sospendere almeno per le prossime due settimane.

L'uscita del film ancora in pre-produzione e senza un titolo è prevista per ottobre 2021.