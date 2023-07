Il nuovo libro di Naomi Klein "Sosia": riflessione visionaria sul domani

Il nuovo libro di Naomi Klein "Sosia": "Mostra cosa si prova nel vedere la proprià identità dissolversi nell'etere digitale"

Dopo il clamoroso successo di "No logo", Naomi Klein sta per uscire con un nuovo libro destinato a suscitare grande interesse. Il titolo è "Sosia" ed è edito da La Nave di Teseo. Si tratta di una riflessione visionaria su identità, finzione e intelligenza artificiale. Un invito ad attraversare lo specchio dei nostri schermi per vedere meglio il mondo di oggi e possibilmente quello di domani.

"Questo libro - spiega Klein - rappresenta una svolta personale. È più intimo, più sperimentale; mostra cosa si prova nel vedere la propria identità dissolversi nell’etere digitale, un'esperienza che probabilmente molti di noi vivranno molto presto nell’era dell’IA. Si tratta soprattutto di un tentativo di fare i conti con la follia del presente, con l’ondata di complottismo e con l’emergere di strane alleanze trasversali in uno scenario in cui nessuno è più quello che sembra. In Sosia ho provato a tracciare una mappa per orientarci in questo momento storico; e per riuscirci, ho dovuto perdermi più di una volta".