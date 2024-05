Il Palio di Legnano si tinge di Rosa con Humanitas Mater Domini

Palio di Legnano tingersi di rosa, per affiancare Humanitas Mater Domini nella sensibilizzazione del mondo femminile sul tema della prevenzione del tumore al seno. Patrocinato dal Comune di Legnano, Palio in rosa questo il nome dell'evento si è svolto al CastelloVisconteo della città. Tre sono i momenti dell'iniziativa durante la quale la tradizione paliesca fonderà coni concetti di prevenzione e con i racconti di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita: dal cinemadel palio alla mostra degli abiti storici femminili a firma della Fondazione Lisio, dal talk a cura delle specialistee degli specialisti di Humanitas in cui si approfondiranno i temi della diagnosi precoce e Ricerca senologicafino alla "sfilata in rosa", dove le Castellane delle otto contrade, in abiti storici, hanno sfilato accanto alledonne di “Sorrisi in rosa", il progetto di prevenzione senologica di Humanitas nato 8 anni fa, che coinvolge oltre 100 donne che hanno affrontato, o stanno affrontando, il tumore."II Palio è un evento passionale che celebra libertà e vita. La collaborazione con Humanitas è un'occasioneimportante che abbiamo voluto e cercato per dare valore a questa cooperazione mediante l'amplificazione datadalla manifestazione" - ricorda la presidente di Fondazione Palio on. Mariapia Garavaglia "Da donna mipiace ricordare che metà del mondo del Palio è fatto da donne: a loro dedichiamo questo importantissimoprogetto".Per questo evento, l'ospedale è impegnato in altre iniziative di promozione della salute, come ad esempio il Corso di Primo Soccorso rivoltoalle studentesse e agli studenti delle scuole medie del territorio, al quale si affiancano gli eventi di prevenzione,come l'appena conclusa Open Week Donna, a cui il nostro ospedale e i centri medici Humanitas Medical Carehanno aderito con oltre 170 consulti gratuiti dedicati alla salute femminile", afferma la dott.ssa Simona Sancini, Direttrice Sanitaria di Humanitas Mater Domini.



Servizio realizzato da Nick Zonna