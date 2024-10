Jazz'Inn 2024: al via oggi a Merano l'ottava edizione del Living Lab

che p

40 partner, oltre 500 presenze attese e 61 case giver selezionati: grandi aziende, investitori, imprenditori, centri di ricerca, borghi, città e startup si ritroveranno per condividere idee innovative sui temi legati al turismo, agritech, smartland ed energie sostenibili.

Jazz’Inn diventerà un set cinematografico per le riprese del docu-film "Il viaggio delle idee": un racconto corale che documenterà le giornate di Jazz’Inn 2024, raccogliendo visioni e progetti di imprenditori, amministratori, manager, studenti e startup.

Verrà presentato AI Magister: l’European Digital Innovation Hub sull’intelligenza artificiale, ideato a Jazz'Inn 2020 è diventato oggi realtà.

Merano, 07 ottobre 2024 – Inizia oggi l’ottava edizione di Jazz’Inn, il living lab che fino al 13 ottobre porterà il dibattito su innovazione e sostenibilità in una delle città più affascinanti d’Italia: Merano. Organizzato dalla Fondazione Ampioraggio, Jazz’Inn dal 2017 trasforma borghi e aree interne in fucine di innovazione; l’edizione di quest’anno vedrà centinaia di imprenditori, amministratori pubblici, manager, studenti e startup uniti per progettare soluzioni innovative per il futuro delle comunità locali, attraverso momenti di incontro e dibattito, tra cui tavoli di open innovation, talk e innovation pitch.

Turismo, agritech, smartlands ed energie sostenibili al centro del programma.

Il programma di Jazz’Inn 2024 ruota attorno a quattro temi centrali: turismo, agritech, s martlands ed energie sostenibili. I 61 case giver selezionati, tra cui TIM Enterprise, Almaviva, Fastweb, Infocert e i Comuni di Matera, Cuneo e Campobasso, si confronteranno su temi come rigenerazione territoriale, mobilità, digitalizzazione. L’appuntamento, caratterizzato da un’atmosfera informale ma concreta, prevede open talk, startup challenge, meeting e serate Jazz, con artisti come Fabrizio Bosso e Antonio Renda che rivisiterà il celebre “Live at Pompeii” dei Pink Floyd in chiave jazz.

“Il viaggio delle Idee”: il docufilm sull’innovazione.

Durante questa edizione, Jazz'Inn 2024 diventerà anche un set cinematografico per il docu-film "Il viaggio delle idee", prodotto dalla casa di produzione Loreb. Il film, che sarà rilasciato nei prossimi mesi, racconterà le giornate di Jazz’Inn, trasformandole in una trama corale delle visioni, dei progetti e delle esperienze condivise dai partecipanti.

Lancio di AI Magister: un progetto di innovazione nato a Jazz’Inn 2020.

Uno dei momenti più attesi dell'edizione 2024 è la presentazione ufficiale di AI Magister, l’European Digital Innovation Hub sull’intelligenza artificiale e think tank del Manifesto sull’Innovazione Sostenibile che Fondazione Ampioraggio intende realizzare.

Questo progetto, immaginato quattro anni fa durante Jazz’Inn 2020, è diventato realtà nei mesi scorsi, e segnerà un passo decisivo nel campo dell’innovazione digitale a livello europeo. AI Magister rappresenta un esempio concreto di come le idee nate all'interno del living lab possano evolversi e trasformarsi in iniziative strategiche per il futuro.

“Siamo orgogliosi che Jazz’inn sia diventata in pochi anni un appuntamento di respiro nazionale che quest’anno ha spinto 67 territori a candidarsi per ospitarlo, dimostrando il valore di un’intuizione che riesce a coinvolgere tutto il Paese”, afferma Giovanna Ruggiero, presidente della Fondazione Ampioraggio, che aggiunge “La scelta di Merano rappresenta un'ulteriore sfida al patrimonio di esperienze che abbiamo costruito in 8 anni di lavoro dedicati a far diventare anche aree interne e borghi centri di sviluppo, orientati a cambiare il paradigma tra investimenti e spesa nella gestione delle risorse pubbliche, cercando di produrre cambiamenti reali nel sistema paese”.

“Merano si appresta ad accogliere centinaia di innovatori italiani per raccogliere idee per i nostri progetti di innovazione e per offrire a tutti loro tutta la nostra ospitalità e la bellezza del nostro territorio che farà da cornice a questo appuntamento speciale che unisce l’Italia che guarda al futuro e che da noi potrà trovare anche un hub verso l’Europa” queste le parole di Nerio Zaccaria, assessore al bilancio e all’innovazione del Comune di Merano che completa “Sarà una settimana sfidante e vibrante per Merano che si presenta con 5 progetti e con la consapevolezza che i risultati raggiunti in questi anni, soprattutto sul turismo, non devono farci sedere sugli allori e diventare anzi stimolo per far crescere la nostre comunità ancora di più grazie alle idee che raccoglieremo”.

500 presenze attese e oltre 40 i partner dell’iniziativa tra cui TIM Enterprise, Almaviva, Pwc italy, Fastweb, KPMG, Anci, Agid, Eurispes, Fondazione Symbola, FERPI, l’ordine nazionale dei commercialisti, Fondazione Piemonte Innova. Il Comune di Cuneo, l’Università degli Studi del Sannio, Fondazione San Giacomo delle Marche e tanti altri a rappresentare le istanze di categorie, territori e istituzioni.

Per saperne di più, ecco il programma delle giornate:

PROGRAMMA

Lunedì 7 ottobre 2024

NOI Techpark Alto Adige, Via Alessandro Volta, 13A, Bolzano

14.30 : Tour di presentazione del parco tecnologico di Bolzano e delle opportunità riservate alle aziende incubate

Pavillon des Fleurs, Corso Libertà, 33, Merano (BZ)

18.00 : Saluti di benvenuto e apertura dei lavori

18:30 : Open talk

19:30 : Apericena di benvenuto e concerto di Gary Quartet (Rotonda del Kurhaus)

Martedì 8 ottobre 2024

Sala Civica, Via Otto Huber, 8, Merano (BZ)

08.30 : Registrazione partecipanti

09.00 : Avvio lavori e presentazione delle call della giornata da parte dei Case Giver

10.30 : Tavoli di open innovation: sessione di confronto con i case giver

ARTES 4.0

BE A MERAVIGLIA

BEOPLE SRL

BIRRIFICIO ARTIG. NAPOLETANO

COMUNE DI MERANO (Soluzioni innovative per la sicurezza)

COMUNE DI MERANO 3 (Digital Equity Festival)

CONSORZIO PINOT NERO /CITTÀ DEL VINO

INNOVA SRL

MOUNTEX

NIDI FIORITI

NSA / FOR TEAM

PHERO SRL

REMUNERO

SEFEA IMPACT

UNIONCAMERE CAMPANIA

13.30 : MeAting time: la pausa che alimenta le relazioni

15.45 : Sessione parallele

Innovation Talk 45 : PMI e Sostenibilità 45 : Finanza Sostenibile

StartupEasy Innovation Pitch: presentazione di servizi e soluzioni innovative realizzate da startup, PMI innovative e PMI

17.45 : Restituzione da parte di ciascun case giver

19.00 : Keynote speech

19.20 : Premio Fondazione Ampioraggio

19.30 : Fine dei lavori pomeridiani

Mercoledì 9 ottobre 2024

Sala Civica, Via Otto Huber, 8, Merano (BZ)

08.30 : Registrazione partecipanti

09.00 : Avvio lavori e presentazione delle call della giornata da parte dei Case Giver

10.30 : Tavoli di open innovation: sessione di confronto con i case giver

COMUNE DI CARBONIA

COMUNE DI CUNEO

COMUNE DI MATERA

COMUNE DI MERANO (Tecnologie ambientali, rifiuti ed energie rinnovabili)

COMUNE DI NOVARA

COMUNE DI SUMMONTE

COPAGRI

FASTWEB SPA

GILITY S.B.

GRUPPO LUPI

IT LAB SRL

NEXTTOWN

PWC Italy SRL

ROMA SMART CITY

WIND 3 SPA

13.30 : MeAting time: la pausa che alimenta le relazioni

15.45 : Sessione parallele

Innovation Talk 45 : Competenze P.A. 45 : Fondo Nuove Competenze

StartupEasy Innovation Pitch: presentazione di servizi e soluzioni innovative realizzate da startup, PMI innovative e PMI

17.45 : Restituzione da parte di ciascun case giver

19.00 : Keynote speech

19.20 : Premio Fondazione Ampioraggio

19.30 : Fine dei lavori pomeridiani

KiMM (Kultur in Meran Mais), Via Parrocchia, 2B, 39012 Merano BZ

22.00 : Concerto serale (su invito)

Giovedì 10 ottobre 2024

Sala Civica, Via Otto Huber, 8, Merano (BZ)

08.30 : Registrazione partecipanti

09.00 : Avvio lavori e presentazione delle call della giornata da parte dei Case Giver

10.30 : Tavoli di open innovation: sessione di confronto con i case giver

ALMAVIVA SPA

ASSOITTICA ITALIA

BIP SPA

CARSA SRL

City Green Light SPA

COMUNE DI CARASSAI

COMUNE DI MERANO (Servizi sanitari e telemedicina)

COMUNE DI RHO

Comune di Scanno

COMUNE DI ULASSAI

DISTRETTO COSTA D’AMALFI

INCLUSIONE DONNA

OPIFICIO INNOVA

SEACOM S.B.

T4MED SRL

13.30 : MeAting time: la pausa che alimenta le relazioni

15.45 : Sessione parallele

Innovation Talk 45 : Intelligenza artificiale nella GDO 45 : Incentivare l’AI sul mercato con AI Magister

StartupEasy Innovation Pitch: presentazione di servizi e soluzioni innovative realizzate da startup, PMI innovative e PMI

17.45 : Restituzione da parte di ciascun case giver – Premiazione best case giver

19.00 : Keynote speech

19.20 : Premio Fondazione Ampioraggio

19.30 : Fine dei lavori pomeridiani

KiMM (Kultur in Meran Mais), Via Parrocchia, 2B, 39012 Merano BZ

22.00 : Concerto serale (su invito)

Venerdì 11 ottobre 2024

Sala Civica, Via Otto Huber, 8, Merano (BZ)

08.30 : Registrazione partecipanti

09.00 : Avvio lavori e presentazione delle call della giornata da parte dei Case Giver

10.30 : Tavoli di open innovation: sessione di confronto con i case giver

(RI)GENERIAMO S.B.

AITECH SRL

CIRIO AGRICOLA

COMUNE DI CAMPOBASSO

COMUNE DI MERANO (Turismi sostenibili)

COMUNE DI PESCARA

COMUNE DI SIDDI

FIB SPA

FIRA SPA

FONDAZIONE NEXA

ICIE SOC. COOP

INFOCERT

NMU / ESAGONO

Nuvola Zero SRL

TIM ENTERPRISE

TO BE SRL

13.30 : MeAting time: la pausa che alimenta le relazioni

15.45 : Sessione parallele

Innovation Talk 45 : Smartland e aree interne

StartupEasy Innovation Pitch: presentazione di servizi e soluzioni innovative realizzate da startup, PMI innovative e PMI

17.45 : Restituzione da parte di ciascun case giver – Premiazione best case giver

19.00 : Keynote speech

19.20 : Premio Fondazione Ampioraggio

19.30 : Fine dei lavori pomeridiani

KiMM (Kultur in Meran Mais), Via Parrocchia, 2B, 39012 Merano BZ

22.00 : Concerto serale (su invito)

Sabato 12 ottobre 2024

BASIS Vinschgau Venosta, ex. Drusus-Kaserne, Via Corzes, 97, Silandro (BZ)

09:00 : Empathy walk

Domenica 13 ottobre 2024

11.00 : Empathy walk