La Feltrinelli inaugura la “libreria ibrida” . E Carlo Feltrinelli si commuove

2000 mq, una sala relax , un bar, un bistrot per un panino tra un libro e l’altro, un angolo verde, lo spazio famiglia, un lucernaio, un sala giochi … Siamo alla Ikea? Alla Esselunga? Macchè, alla Feltrinelli 2.0 , uno spazio ludico e culturale fino all’angolo digitale del conforto spirituale con lo psicoanalista Gailimberti. Manca solo la palestra : tutto in piazza Piemonte a Milano, nella prima modernissima libreria ibrida , come la 500 o la Smart elettrica...Libreria quasi digitale che sarà una guida per le centinaia di librerie Feltrinelli sparse per la penisola, promette il Ceo, del gruppo, Roberto Rivellino. Insomma, le librerie generaliste si adeguano con lo slogan: più casa , più formazione e più clic multimediali. Magari poi utilizzando i rider , come con la pizza calda: in salotto arriva il libro acquistato da remoto con uno squillo sul citofono.

Oggi debutta in pieno coprifuoco pandemico, ma con boom di letture, la Feltrinelli Ibrida. E da qui inizia il nostro viaggio tra grandi catene ma anche tra piccole librerie insolite e indipendenti, salotti cartacei che coesistono con teleconferenze e gli infìluencer,i book blogger, i booktuber…: ci sono le librerie-caffè e le bistrot, con i libri da asporto, i gruppi di lettura, le conferenze su Facebook e ancora book tutorial con i tanti e consigli, che ruotano intorno alle e.biblioteche da clic, a volte degni di un venditore di telepentole, a volte con recensioni in pillole per piccoli lettori Gulliver. Gironzoliamo tra gli scaffali di piazza Piemonte: ecco in offerta cento corsi di docenti, laboratori, webinar, consulenze e tutorial e lezioni di autore, prima di arrivare al Red cafè o all’angolo verde dove si possono acquistare piante. Fa un po’ Ikea tutto ciò, è una Lidl cartacea. che forse a Natale , gloria al marketing, offrirà ai lettori anche scarpe da jogging firmate da Toscani e Saviano. Sponsor dell' iniziativa, la Ministra Azzolina che incensa la Lettura Ibrida, con gli auspici di Alessandro Baricco, scrittore e preside della sua autoscuola di aspiranti scrittori.





La libreria secondo Feltrinelli ? Un luogo post università per il cittadino lavoratore che si vuole adeguare al mercato del lavoro , promette Carlo Feltrinelli . E il romanzo, in bilico tra la Biblioteca di Alessandria e la Scuola Radio Elettra di Barricco? I nuovi Dottor Zivago come approderanno alla gloria ibrida? Il romanzo gode ottima salute ai tempi della pandemia., giura il Ceo delle Librerie Alberto Rivolta. Le vendite aumentano. I mille e duecento librai della Feltrinelli offrono on line mini tutorial per il lettore indeciso .

Vedremo nelle prossime puntate come si adegueranno le piccole librerie indipendenti delle filiera della letteratura nella fiera della vanità multimediale, stretti tra Amazon, Glove, pandemia , ibricità e influencer telepentolari.