Machiel Veltkamp, lo "speciale" al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Machiel Veltkamp, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia: speciale weekend

Sabato 26 e domenica 27 marzo, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone uno speciale weekend di attività con l’artista in residenza Machiel Veltkamp, autore dell’opera WALL OF STOOLS, progettata appositamente per il Museo.

Machiel Veltkamp, esperto di interaction design, incontrerà adulti e ragazzi per aprire nuove finestre di riflessione ed esplorazione dei linguaggi digitali, a partire dal rapporto con l’intelligenza artificiale fino alle connessioni tra innovazioni tecnologiche e processi creativi artistici, con l’obiettivo di individuare nuove relazioni e potenzialità.

Ricercatore della HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), è un artista ed esperto di data visualisation e interaction design. Ha conseguito il Bachelor of Art and Technology presso HKU, un Master in Digital Environment Design presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano ed è stato uno dei fondatori del collettivo Z25.org.

Machiel Veltkamp, la sua WALL OF STOOLS

La sua opera WALL OF STOOLS, nata dalla contaminazione tra tecnologia, arte e scienza, è stata realizzata nell’ambito di Future Inventors, laboratorio dedicato alle STEM con il supporto di Fondazione Rocca. Attraverso contenuti, strumenti e linguaggi originali quali proiezioni interattive, sound art, videomapping, pixel e algoritmi creativi, Future Inventors mira infatti a sviluppare un approccio innovativo per coinvolgere e appassionare i ragazzi dagli 11 anni alle STEM e per arricchire l’insegnamento di queste materie a scuola, con nuovi strumenti educativi per gli insegnanti che superino la tradizionale distinzione tra materie scientifiche e artistiche.

Machiel Veltkamp, il programma del weekend

Machiel Veltkamp sarà presente in laboratorio per presentare la sua installazione Wall of Stools e sperimentare l’attività di videomapping con il pubblico sabato 26 marzo al pomeriggio (ore 14.30 e 16) e domenica 27 al mattino (ore 10.30 e 12).

Sabato 26 marzo al mattino (ore 10 e 11.30) e domenica 27 al pomeriggio (ore 14 e 15.30) l’attività di laboratorio sarà invece condotta dallo staff Education del Museo.

Tra le altre attività in programma, in occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale dell’Acqua, il Museo propone dei percorsi realizzati in collaborazione con il CNR – Dipartimento di Scienze bio-agroalimentari, nell’ambito del Programma di diffusione dalla cultura scientifica sui temi dell’agroalimentare e della bio-economia. Sabato 26 e domenica 27 marzo, l’i.lab di Genetica ospiterà il percorso Piante e acqua, per sperimentare il ruolo dell'acqua nella crescita delle piante e discutere della relazione tra mondo vegetale e ambiente.

Anche questo fine settimana il viaggio dentro la scienza continua nei laboratori interattivi, dove si alternano le proposte dell’i.lab Leonardo per approfondire in prima persona il metodo di lavoro di Leonardo da Vinci e quelle in Tinkering Zone, dove adulti e bambini dagli otto anni potranno creare flipper fai da te. Per i più adulti sarà aperta la Digital Zone YOU&AI, un ambiente digitale per migliorare il dialogo e il coinvolgimento del pubblico sul tema dell’intelligenza artificiale.

Sono previste inoltre le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti, per i bambini e a pagamento alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, e all’interno del sottomarino Enrico Toti.

Tutte le attività dei laboratori, le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

