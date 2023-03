Michelangelo Pistoletto in mostra a Milano

Palazzo Reale presenta “La Pace Preventiva”, una mostra installazione di Michelangelo Pistoletto pensata appositamente per la suggestiva Sala delle Cariatidi visitabile da giovedì 23 marzo a domenica 4 giugno. La Pace Preventiva rappresenta il raggiungimento della consapevolezza attraverso l’esperienza immersiva nel Labirinto creato da Michelangelo Pistoletto. Un tragitto disorientante fra le opere dell’artista che accompagna a conoscere proprio quell'itinerario di consapevolezza che ha gradualmente consentito a Pistoletto di concepire “l’arte al centro di una trasformazione responsabile della società”, espressione che costituisce la missione della sua fondazione, Cittadellarte, attiva come scuola a Biella dagli anni ‘90.Un cambiamento possibile, secondo l’artista, solo attraverso una reale pratica della democrazia che coinvolga i cittadini e le loro organizzazioni nei processi di trasformazione sociale responsabile. In occasione dei 90 anni di Michelangelo Pistoletto, Milano gli dedica una grande mostra nella più prestigiosa sala di Palazzo Reale, la Sala delle Cariatidi. Nel grande e storico spazio si snoda un lungo percorso di ricerca e scoperta, un vero e proprio Labirinto in cui i visitatori potranno ammirare alcuni dei principali lavori realizzati dall'artista in oltre sessant’anni di ricerca e attività. L’omaggio prosegue in città con tre installazioni in altrettanti musei civici: il Museo di Storia Naturale, il Planetario Ulrico Hoepli e l’Acquario. Un percorso artistico diffuso per riflettere sulla necessità di instaurare quella Pace Preventiva che è una delle cifre della poetica di Pistoletto”.Durante i mesi di apertura della mostra numerose sedi ospiteranno una serie di incontri di approfondimento, in questo modo La Pace diventa il fil rouge di un piano culturale svolto all’interno del labirinto sociale, che aiuta a evitare le incertezze davanti al bivio delle decisioni e imboccare la strada dell’armonia invece di quella che porta sulla via del contrasto e della conflittualità.

Servizio realizzato da Nick Zonna