"Mistero" alla Permanente di Milano. La scultura di Alì Farahzad. La foto

"L'enigmatica composizione oggettuale dell'artista Alì Farahzad, intitolata Mistero ed esposta alla Permanente di Milano, è come un telescopio di misteri: è più che misteriosa sia per l'arte sia per la scienza del cosmo, cui mi è accaduto per puro caso di farla risalire. Farahzad sa, a mia totale sorpresa, come si presentò il Big Bang nei primi infinitesimi istanti del suo Universo secondo la teoria matematica delle stringhe (boh!). Un'ipotesi ultra specialistica di cui ho letto solo di recente, essendo io uno storico dell'arte contemporanea, che non si annoia grazie alle letture scientifiche. Così insegnavo storia dell'arte a Brera - un libro di fisica fra le cronache di belle arti risapute - dove conobbi Alì oltre vent'anni fa.



Farahsad si rivelò un pittore di "teleri" a parete grande come lenzuola di lino istoriate con disegni e colori di tradizione persiana, quasi antica, ma attratta dall'astrazione occidentale; dinamica, dunque, e pronta a trasgredire. Così lui creò atti concettuali di pura informazione come mostre di 1 minuto online in piena notte o il salvataggio di immondizie stradali mediante foto d'arte. Epperò che finezze di amico e di gusti conviviali pur semplici, che abilità tecnica tra i media, che relazioni pulite con artisti e artiste in rispetto della bella persona: beh, misteriosa anch'essa nella complessità del suo immaginario.