Mixology: 142 Restaurant-Sapiens Spirit, cocktail d'arte by Sandra Ciciriello

Sapiens Spirits e Sandra Ciciriello: la drink list che porta la firma della giovanissima squadra di 142 Restaurant

Sapiens Spirits, nuova realtà imprenditoriale ambasciatrice delle microdistillerie italiane sui mercati internazionali, incontra l’estro creativo di Sandra Ciciriello, nome noto nel panorama gastronomico milanese. Il risultato è una drink list che porta la firma della giovanissima squadra di 142 Restaurant con l’obiettivo di celebrare l’arte della mixology.

Dopo aver creato una case history di successo con la Edoardo Freddi International, prima società italiana di export management del settore vitivinicolo, Edoardo Freddi punta a fare lo stesso per il mercato dei distillati. Nasce con questa mission Sapiens Spirits - azienda parte di FreedL Group, gruppo specializzato in investimenti in asset e società operanti nel settore beverage - che, proprio a partire dall’Italia, patria dei più iconici aperitivi, si rivolge a una clientela che apprezza drink di alta qualità ed è curiosa di scoprire nuovi player.

Ed è proprio attraverso l’ispirazione, la passione e la voglia di stupire di Sandra Ciciriello, già nota per scegliere nomi originali e giocosi per le sue creazioni, che Sapiens Spirits punta a valorizzare cinque prodotti del suo portfolio, selezionati per essere la base di partenza dei cocktail protagonisti della nuova carta di 142 Restaurant





il Dente di Leone La Valdôtaine, un amaro unico nel suo genere grazie al tarassaco, allo zucchero muscovado e alle erbe alpine che lo rendono ancora più intrigante al palato

il Canarico Cotelli, liquore in cui, in fase di degustazione olfattiva, si percepisce elegante ma deciso l'aroma della salvia officinale, che lascia poi via via spazio alle note agrumate e fresche dell'infuso di limoni

il Caprinus Gin Limited Capri, che sprigiona tutti i profumi caratteristici di Capri, con sensazionali richiami alle erbe spontanee dell'isola e al profumo del mare, e rende omaggio al simbolo eterno dell’isola campana attraverso una bottiglia gioiello unica nel suo genere

il Corricella Gin, un omaggio all’isola di Procida e alla storia della famiglia Di Costanzo-Avallone che, ormai tantissimi anni fa, aprì le porte del suo primo laboratorio liquoristico

il Vermouth Rosso 'Vandalo' Glep Beverages, che rivela un corpo intenso, morbido e vanigliato, con note di spezie dolci, agrumi ed erbe officinali.

La proposta gastronomica che accompagna i drink è altrettanto ricercata e originale e punta a far diventare l’aperitivo di 142 uno dei must del capoluogo meneghino.

COCKTAIL PAIRING - Mercoledì 29 marzo 2023

PARLAMI D’AMORE MARIÙ

Caprisius Gin Limited Capri, basilico, lime, sciroppo di zucchero

OSTRICA

Ostrica gillardeau al naturale

CITRUS

Tartare di pescato del giorno con agrumi

---

L’INCONTRO

Amaro Dente di Leone La Valdôtaine, chinotto, mandarino verde

OMAGGIO A LUCIO FONTANA

Acciughe del Cantabrico, pane tostato e burro





---

MI È SEMBRATO DI NON VEDERE UN GATTO

Canarino Cotelli, Aperol, limonata Lurisia

MILANO - COLOMBO

Risotto al prezzemolo, cozze ed anacardi

---

SBAGLIANDO SI IMPARA

Vermouth Rosso ‘Vandalo’ Glep Beverages, Amaro Dente di Leone La Valdôtaine, Gin Corricella

TEN-TACO-LI

Polpo arrosto al tè nero affumicato, maionese di acqua di polpo, crema di patate, pomodoro seccoe tortillas

---

L’ELEFANTE

Corricella Tangerine Gin, succo di mirtillo, spuma di mirtillo, cacao

POP CORN

Bonbon di mais e caramello, cioccolato gianduia e pop corn caramellati salati