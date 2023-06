Sabrina Salerno: "Il mio seno non è rifatto. Cavagna, ecco la perizia medica"

Sabrina Salerno: "Ho sempre avuto il seno naturale, leggete qui"

Sabrina Salerno è naturale, il suo seno non è rifatto. La cantante ha voluto mettere a tacere una fake news che "durava da 30 anni". La decisione è arrivata dopo l'attacco di una collega, l'ex infermiera sexy di Striscia la Notizia Angela Cavagna che aveva dichiarato: "La conosco da quando aveva 16 anni, bellissima ragazza, ma lì davanti non aveva granché". Ma Sabrina Salerno non ha gradito il revival di una vecchia polemica, e - si legge sul Corriere della Sera - tramite il suo avvocato, prima ha fatto sapere che: "Non ho mai subito alcun intervento chirurgico al seno, né ho mai promosso azioni giudiziarie contro alcuno. Ho già dato mandato ai miei avvocati per agire nelle opportune sedi per ottenere il risarcimento dei danni e per presentare denuncia querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa".

Quindi - prosegue il Corriere - il 29 maggio si è sottoposta a una mammografia con un chirurgo plastico di sua fiducia. E ha postato su Instagram il referto: "La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)". Commentando: "Spero di aver messo la parola fine ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni". Dal suo buon ritiro di Tenerife, ribatte ridendo Angela Cavagna: "Comunque dai, sono passati tanti anni, io mi ci faccio su una bella risata".