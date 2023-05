Boschi, baci bollenti con il compagno Berruti. L'ex ministra sogna il matrimonio

Boschi, l'ex ministra sogna il matrimonio. Baci bollenti con il compagno Berruti

L’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti va a gonfie vele. Ormai insieme da oltre tre anni, l’ex ministra e l’attore-dentista si sono concessi una giornata al mare bagnati dal caldo sole di maggio. La coppia, intercettata dal settimanale di gossip Diva e Donna, sembra più affiatata che mai.

E sulla spiaggia di Fregene (in provincia di Roma), i due si lasciano andare a baci appassionati per poi andare a pranzare e godersi un bicchiere di vino seduti al tavolo di un ristorante.





La relazione tra i due, dunque, è solidissima, tanto che poche settimane fa Maria Elena Boschi ha parlato persino di matrimonio. “Non mi ha ancora fatto la proposta, ma non gliel’ho fatta neanche io a lui…”, confessa l’ex ministra per le Riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento.





Chissà… forse l’ottimo momento della coppia è un chiaro segnale che sia arrivato il momento giusto per il “grande passo”?