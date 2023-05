Elisa Esposito nella bufera: "Se guadagnate 1.300 euro al mese è colpa vostra"

Elisa Esposito, la maestra del corsivo nella bufera social per un video postato su Tik Tok. Che cosa è successo

Elisa Esposito, influencer di 21 anni, nota al pubblico per le sue "lezioni di corsivo" finisce ancora una volta nella bufera social. A far discutere questa volta un video postato su Tik Tok, nel quale la ragazza risponde a tono a un follower che la esorta ad "andare a lavorare", anzichè stare tutto il giorno sui social.

“Sono sempre stata zitta di fronte a certi commenti ma oggi voglio rispondere. E mi riferisco anche a quelli che dicono che i social non andranno avanti per sempre e che questo tipo di carriera prima o poi finirà. Dietro a questi commenti ci vedo tanta cattiveria e invidia", dichiara la Esposito all'inzio del video che sottolinea "se voi guadagante 1.300 euro al mese la colpa non è mia, ma vostra".

"Io in primis sono nata e cresciuta con genitori che hanno un lavoro umilissimo. L’Italia non ha colpe, la colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita", continua l’influencer, che poi racconta il suo percorso di studi e il diploma, arrivato nel momento "clou" della sua carriera social.

