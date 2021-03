School of Management dell’Università LUM. Master in Diplomazia

DIPLOMAZIA E PUBLIC POLICY PER LE PROFESSIONI DEL FUTURO. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo Executive Master “Diplomatic, Economic and Strategic Perspectives in Global Scenarios” alla School of Management dell’Università LUM nella meravigliosa Villa Clerici sede del Campus di Milano. Il nuovo master ha l’ambizioso scopo di formare nell’immediato, figure professionali dotate di conoscenze complesse ed interdisciplinari nei processi di public diplomacy, rivolgendosi a profili che già operano in questo mondo, o che aspirano ad avvicinarsi e contaminarsi al mondo diplomatico, aprendosi così a nuove possibilità professionali e personali, in uno scenario internazionale stimolante e dinamico attraverso l’insegnamento e l’esperienza di docenti con una vasta e riconosciuta professionalità nei vari settori.

Una formazione unica

Un master in linea con quella che è stata la filosofia della School sin dalla sua apertura, cioè offrire della formazione unica ed in grado di accompagnare gli studenti al mondo del lavoro in tempi brevi e con un attento focus sulle professioni più richieste dal mercato. Case-studies, relazioni e funzioni consolari, diplomazia culturale, economica, sicurezza internazionale, intelligence, lobbying, cooperazione sanitaria e delle public policies sono solo alcune delle materie che arricchiranno il percorso formativo.

Marco Bacini

L’executive master è diretto dal Vice Presidente dell’Unione dei Consoli in Italia (UCOI) Dott. Mattia Carlin, e dal Prof. Marco Bacini, mentre il Coordinamento Scientifico è stato affidato all’Ing. Pietro Bonfiglio. Illustri personalità compongono la faculty tra le quali l’on. Massimo Garavaglia (attuale Ministro del Turismo e già sottosegretario al Ministero dell’ Economia) a cui è affidata la docenza di Politica Internazionale, l’Ambasciatore Umberto Vattani unico diplomatico nella storia della Repubblica Italiana ad aver rivestito per due volte la carica di Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e attualmente Presidente della Fondazione Italia Giappone, l’Ambasciatore Carlo Marsili Presidente Onorario dell’Unione dei Consoli Onorari d’Italia nel mondo (UCOIM), l’Ambasciatore Gaetano Cortese fondatore e curatore della Collana sulle prestigiose sedi diplomatiche italiane nel mondo, il Console onorario Guido Bastianelli, il Generale Francesco Ippoliti Ufficiale con enorme esperienza nel campo della sicurezza e dell’Intelligence già Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata italiana a Teheran, Leonardo Iacovelli specializzato in relazioni istituzionali, e ancora Michele Pavan Presidente di Mondo Internazionale e Membro del Comitato Scientifico del CESMA, l'On. Matteo Luigi Bianchi già membro della Commissione NATO alla Camera, il Prof. Francesco Manfredi Direttore della Lum School of Management e autore di diversi libri e pubblicazioni sulla pubblica amministrazione. A presiedere il Comitato Scientifico il Magnifico Rettore dell’Università LUM Prof. Antonello Garzoni.

Il Master EMDES

Il master (che avrà inizio nel mese di Maggio) per questa prima edizione sarà erogato interamente su piattaforma web, in linea con la situazione pandemica internazionale e in più sarà anche il punto di partenza per l’istituzione di tavolo di discussione che faccia da osservatorio per lo studio, la ricerca e l’approfondimento in tema geopolitico.

Lum Business School

Milano, Villa Clerici, via Terruggia 14

Raffaella Greco Mail: greco@lbsc.it

Tel +39 3518685150