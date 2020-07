Spazio: il Sole mai visto prima così, costellato di falò

Spazio: dalla Solar Orbiter le prime immagini del Sole così vicine

Arrivano le prime immagini del Sole scattate ad una distanza mai così vicina alla nostra stella di fuoco. Immagini straordinarie appena diffuse, e per la prima volta, dall'Agenzia Spaziale Europea con la missione Solar Orbiter a cui lavora anche la Nasa. E l'Italia è in pole anche in questa avventura spaziale. A bordo della sonda c'è infatti il coronografo italiano Metis in prima linea nell'osservazione dei 'falò' solari.

Spazio: il Sole costellato di falò, diffuse le prime immagini dall'Agenzia Spaziale Europea

"Il Sole e i Falò, ricordando quelli lunari di Cesare Pavese, perché anche la nostra stella ci mostra sbuffi di plasma che si estendono a grandissima distanza dalla sua superficie che sono stati visti dagli strumenti a bordo della sonda Esa Solar Orbiter da una distanza ravvicinata mai raggiunta prima" afferma l'Agenzia Spaziale Italiana. "Le prime immagini sono uniche - nessuna altra immagine del Sole è stata presa da una distanza così ravvicinata - e stanno già superando le aspettative degli scienziati" scandisce l'Agenzia Spaziale Europea nella diretta streaming in cui ha mostrato le foto dei falò del Sole: arte allo stato puro prodotta dalla natura.