Triennale Milano: presentate le mostre di Enzo Mari e Claudia Andujar

Triennale Milano: conferenza stampa di presentazione delle mostre di Enzo Mari e Claudia Andujar

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione delle mostre Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli e Claudia Andujar: La lotta Yanomami, esposizione che inaugura il partenariato tra Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain.

La conferenza stampa si è aperta con l'intervento di Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (in collegamento) che ha confermato il sostegno del MiBACT al Museo del Design Italiano di Triennale Milano e ha annunciato la nascita in Triennale del Museo Nazionale della Fotografia, a partire dalla collaborazione con il MUFOCO, Museo di Fotografia Contemporanea.



Oltre al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono intervenuti Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia; Alan Christian Rizzi, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia; Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano; Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Cyrille Vigneron, Presidente e CEO di Cartier International; Hervé Chandès, Direttore Generale di Fondation Cartier pour l’art contemporain; Thyago Nogueira, curatore della mostra di Claudia Andujar; Hans Ulrich Obrist, curatore della mostra di Enzo Mari (in collegamento); Francesca Giacomelli, curatrice della mostra di Enzo Mari (in collegamento).

Entrambe le mostre apriranno al pubblico sabato 17 ottobre 2020.