"Una vita extra, otto minuti in paradiso", in uscita il libro di Dal Boni

Il nuovo libro di Fabio Dal Boni

Il libro di Fabio Dal Boni, "Una vita extra, 8 minuti in Paradiso con mio padre", (St. Pete, euro 17.67, 256 pp) è ora disponibile anche in Italia dopo la sua pubblicazione negli Stati Uniti. Dal Boni, giornalista e scrittore di successo, ha trascorso gran parte della sua vita in Italia. Nel 2015, un anno dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti è stato colpito da un infarto fulminante, che ha interrotto il suo battito per otto minuti. Un medico è riuscito a riportare in vita Dal Boni senza alcun danno, l'evento ha però segnato una decisiva svolta nella vita dello scrittore, che racconta nel suo nuovo libro quei lunghi minuti in cui si è sentito trascinare in un'altra dimensione. Nel suo viaggio nell'aldilà, Dal Boni ha incontrato suo padre e ha rivissuto cento anni di storie della sua famiglia.

Oltre ad aver riscosso un notevole successo in America, dove il tema delle Near-Death Experience (NDE) gode di un notevole seguito, attualmente residente a Sarasota, in Florida, Dal Boni gestisce insieme alla moglie la AlexArt International Fine Art Gallery. Al di fuori della carriera artistica, ha anche ricevuto il premio come Miglior Comunicatore dell'Anno in Italia ed è uno degli artisti più venduti alla Miami Art Basel Week.

La biografia di Fabio Dal Boni

Nato in Italia e cresciuto in America Latina, Fabio è un cosiddetto "uomo di mondo". In ogni fase della sua carriera, che sia nel ruolo di giornalista (ha scritto per Sole 24 Ore, Il Foglio e l'Ansa), redattore, gestore di crisi, dirigente aziendale di multinazionali o come artista o fotografo, Fabio è sempre stato un passo avanti, contando sulla sua comprensione intuitiva del mondo.

Dal Boni si presenta come un'artista poliedrico, oltre alla scrittura, si dedica sia alla fotografia d'artie che alla pittura di quadri in alluminio, ispirato dalla luce che ha intravisto durante la sua esperienza ultraterrena. La sua opera d'arte unica, realizzata su alluminio, assume una luminescenza magica e un incredibile effetto tridimensionale con dettagli sorprendenti.