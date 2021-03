Andrea Damante produce il nuovo brano di Soniko. Siete pronti a ballare?

Ritorna sulla scena musicale Niccolò Cervellin in arte Soniko, con un nuovo brano che s'intitola Chanel, prodotto da Andrea Damante (modello, dj e noto volto della televisione).

Soniko è nato con la musica nel sangue, il giovane e talentuoso artista veneto, questa volta propone un brano dallo stile crossover con influenze Pop e Trap. Chanel potrebbe scalare ben prestole classifiche in poco tempo. Sicuramente, questo brano regala a Cervellin un nuovo slancio: la sua carriera procede a gonfie vele. Qualcuno lo conosce anche come il principe del Catajo perchè nel 2016 suo padre (Sergio Cervellin, imprenditore famoso per aver depositato numerosi brevetti a livello internazionale) ha acquistato un castello scoprendo, appunto, l'origine reale del casato. Suo padre ha salvato quel castello dalla speculazione di molte catene alberghiere, interessate a trasformarlo nell’ennesimo resort

Così, dopo il successo della passata estate con il brano Baila Caliente, Soniko sperimenta nuove sonorità e afferma: “ L’ispirazione è venuta dalla voglia di voler andare oltre gli schemi cui ero stato inquadrato, quindi oltre la sfera del classico pop”.

Non è solo: la collaborazione nata con Andrea Damante fa aprire ancora di più gli occhi passando alla lente d'ingrandimento un brano che si preannuncia un successo. Damante, amatissimo dai giovani, è un produttore ormai radicato nell'ambito musicale. "Io e Soniko siamo compaesani. Ci siamo conosciuti tempo fa, attraverso amici comuni. Poi, le nostre strade si sono incrociate di nuovo ed ecco, sapendo che mi occupo di produzione musicale, ha chiesto di mettere giù un paio d’idee. Così, ci siamo confrontati ed è nato il brano Chanel", racconta Damante. "Lavorare con Soniko è un piacere. È un ragazzo in gamba ha scritto un testo molto attuale che si è ben prestato a una melodia pop. Ora attendiamo il riscontro del pubblico, ma sono sicuro che sia destinato a essere un successo. In futuro, sicuramente sarà un piacere lavorare di nuovo con lui”.

Lo stesso entusiasmo lo esprime Soniko. Che dice: “Andrea, in linguaggio calcistico, lo definisco un top player, ha fato tanto e farà ancora tantissimo. Il brano che ha prodotto è uno dei migliori degli ultimi anni, non perché è nostro, di fatto, è candidato a diventare una hit”. Intanto, Chanel è tra i primi brani della nuova etichetta DigitalVip Records di Kevin Ponticello.